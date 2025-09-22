Hardoi News: विवाहिता की हत्या में मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना

हरदोई में अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम लता की अदालत ने एक विवाहिता की हत्या के मामले में सास और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृतका के पिता ने दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया था। अदालत ने पति और सास को दोषी पाया और सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक कुसुम लता ने विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी मां-बेटे (मृतका के पति-सास) को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह के अनुसार वादी रफीक अहमद पुत्र स्व. रमजान निवासी ग्राम सिसवारा पोस्ट गहदों थाना माल जनपद लखनऊ ने 23 अप्रैल 2017 को पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी पुत्री समा का विवाह लगभग पांच वर्ष पूर्व मो. वसीम पुत्र बन्ने मियां निवासी नानकगंज झाला थाना कोतवाली देहात के साथ किया था, तब से दामाद व उसके परिवार के लोग अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपये व बाइक की मांग कर रहे थे।

