हरदोई में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर, चालक की मौत; ग्रामीणों ने जमकर काटा हंगामा

हरदोई के संडीला-मल्लावां मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी जिससे ऑटो चालक की मौत हो गई और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खुला और पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है।

जागरण संवाददाता, हरदोई। संडीला-मल्लावां मार्ग पर खजोहना पेट्रोल पंप के निकट सोमवार की दोपहर तेज रफ्तार कार की टक्कर से आटो चालक की मौत हो गई। आटो में पीछे सीट पर बैठी उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।

भागने का प्रयास कर रहे कार चालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिय और मुआवजे की मांग कर सड़क पर जाम लगा दिया। एक किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। सीओ के आश्वासन पर लोग माने और दो घंटे बाद जाम खुल सका। कछौना के ग्राम गौरी खालसा के फूल अब्बास आटो चालक थे।

सोमवार की दोपहर वह खजोहना में पेट्रोल पंप सीएनजी भरवाने जा रहे थे। साथ में फूल अब्बास की तीन वर्षीय बेटी सायदा जहरा भी थी। रास्ते में संडीला-मल्लावां मार्ग पर खजोहना के निकट सामने से आई तेज रफ्तार कार ने आटो में टक्कर मार दी। हादसे में फूल अब्बास की मौके पर मौत हो गई।

जबकि आटो के पीछे की सीट पर बैठी उसकी बेटी की जान बच गई,लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद भागने का प्रयास कर रहे कार चालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। जानकारी होने पर स्वजन व पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने बच्ची को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रामा सेंटर भिजवा दिया। आक्रोशित स्वजन ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क पर जाम लगा कर मुआवजे की मांग करने लगे। कुछ ही देर में सड़क के दोनों तरफ एक किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई।