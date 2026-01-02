Language
    श्रद्धालुओं की बेरियाघाट तक पहुंचने की राह होगी आसान, 1.34 करोड़ रुपए से बनेगी पुलिया; विधायक ने किया भूमि पूजन

    By Ashish Trivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:38 PM (IST)

    हरदोई के बेरियाघाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1.34 करोड़ रुपये की लागत से नए पुल का भूमि पूजन किया गया। विधायक आशीष सिंह आशू ने मढ़िया गांव के पास ...और पढ़ें

    Hero Image

    मल्लावां में मढ़ियां गांव के पास भूमि पूजन करते विधायक आशीष सिंह

    संवाद सूत्र, जागरण हरदोई। बेरियाघाट पर कार्तिक पूर्णिमा और माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं का घाट तक पहुंचना अब आसान हो जाएगा। विधायक आशीष सिंह आशू ने मढ़िया गांव के पास स्थित रपटा पुलिया पर 1 करोड़ 34 लाख रुपये की लागत से नए पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्षेत्र के ऐतिहासिक बेरियाघाट पर हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पांच दिन तक ठहरकर अपने आराध्य की पूजा-अर्चना और भक्ति साधना करते हैं।

    इसके अलावा माघ मेले के दौरान भी सैकड़ों साधु-संत घाट पर एक माह तक रुककर कल्पवास करते हैं, जिससे यह क्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बारिश के समय रपटा पुलिया होने के कारण हादसे की आशंका बनी रहती थी।

    इसी को देखते हुए विधायक आशीष सिंह आशू ने मुख्यमंत्री से मिलकर पुल बनाने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 34 लाख रुपये से पुल को बनाए जाने की मंजूरी देते हुए 52 लाख 88 हजार रुपये भी जारी कर दिए गए हैं।

    इसी का भूमि पूजन विधायक ने विधि विधान से किया। भूमि पूजन होने से लोगों को आस है कि कार्तिक पूर्णिमा तक पुल बन कर तैयार हो जाएगा।

