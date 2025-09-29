पांच करोड़ से सुधरेंगी यूपी के इस शहर की गलियों की हालत, 60 दिन में पूरे करने होंगे कार्य

हरदोई नगर पालिका परिषद शहर की जर्जर गलियों को सुधारने के लिए तैयार है। 12 वार्डों की 18 गलियों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसे 60 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। पांच करोड़ की लागत से बनने वाली इन सड़कों से शहरवासियों को राहत मिलेगी।

जागरण संवाददाता, हरदोई। शहर की जर्जर गलियों के निर्माण को लेकर नगर पालिका परिषद हरदोई की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। पालिका के 12 वार्डों की 18 जर्जर गलियों का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। टेंडर प्रक्रिया होने के उपरांत 60 दिनों के अंदर कार्य पूरे कराए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर पालिका परिषद हरदोई के 26 वार्डों की अधिकतर गलियां जर्जर हालत में हैं। इन गलियों में लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग जर्जर गलियों की मरम्मत कराने या फिर निर्माण कराने को लेकर कई बार मांग कर चुके हैं। नगर पालिका परिषद हरदोई की ओर से शहर के 12 वार्डों की 18 जर्जर गलियों को चयनित किया गया है।

इन गलियों में सीसी रोड का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें वार्ड संख्या एक में राजेश के मकान से बाबूराम के मकान तक, तीन में अरुणेश बाजपेई के मकान से आदर्श पांडेय के मकान तक, छह में अनिल पाल के मकान से सतीश के मकान से कल्लू सिंह के मकान तक, पाल पीसीओ के कृपालु मिश्रा के मकान तक, सात में फूलचंद्र आवर से अजय दीक्षित के मकान होते हुए गुड्डू के मकान तक, नौ में पानी की टंकी से रमेश चंद्र मिश्रा के मकान तक सीसी रोड, 12 में श्रीराम के मकान से कन्हैया के मकान होते हुए प्रभु के मकान तक।

13 में देवखल बाबा मंदिर वाली गली में मटरू शर्मा के मकान से आलोक के मकान होते हुए नीलम अवस्थी के मकान तक, सोनू मौर्या के मकान से सहदेव दीक्षित के मकान तक, मितान प्रसाद के मकान से शिवम अवस्थी के मकान तक, 14 में कमलाकांत के मकान से गिरजा दयाल के मकान तक, सचिन मिश्रा के मकान से डॉ. डीपी सिंह के मकान तक, दुल्लीबाबू जैन द्वार से बाबूराम कश्यप के मकान तक, 15 में ज्ञान स्थली स्कूल से सांडी रोड तक, 22 में इरफान के मकान से दीदार फातिमा के मकान तक।

समसुद्दीन के मकान से छोटी मस्जिद तक, अनुज त्रिपाठी के मकान से राजाराम के मकान होते हुए राकेश कुमार के मकान तक, सुलभ शौचालय से न्यू ओमी दुकान तक, सर्वोदय सिंह के मकान से शिव प्रसाद सिंह के मकान तक सीसी रोड का निर्माण शामिल है। अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि पांच करोड़ से जर्जर गलियों का निर्माण कराया जएगा, जिसको लेकर टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। जर्जर गलियों के निर्माण से शहरवासियों को राहत मिलेगी।