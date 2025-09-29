Hardoi Accident: हरदोई में सड़क हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

Road Accident in Hardoi सोमवार को दिन में एक बड़ी सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। जिले के बिलग्राम मार्ग पर सुरसा क्षेत्र में इस बड़ी सड़क दुर्घटना में सभी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिले में इस बड़ी सड़क दुर्घटना को लेकर माहौल काफी गमगीन है।

जागरण संवाददाता, हरदोई: बाइक पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठाना एक परिवार को काफी भारी पड़ गया।सुरसा तिराहा पर पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। जिले में इस बड़ी सड़क दुर्घटना को लेकर माहौल काफी गमगीन है। नाती के मुंडन से पत्नी और बेटी, नातिन और साढू के बेटे के साथ लौट रहे बाइक सवार की पिकअप डाला की टक्कर से मौत हो गई। दो बच्चों समेत पांच की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया और सभी मौके पर पहुंच गए।

सुरसा क्षेत्र के जिगनियां निवासी संतराम की पुत्री मोहिनी की शादी भीठा निवासी संदीप के साथ हुई थी। गौरी के पुत्र कार्तिक का सोमवार को हरदोई में मुंडन था तो सभी लोग ट्रैक्टर ट्राली से गए थे। मुंडन के बाद सभी लोग ट्रैक्टर ट्राली से लौट गए।