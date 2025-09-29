Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hardoi Accident: हरदोई में सड़क हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

    By Pankaj Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:57 PM (IST)

    Road Accident in Hardoi सोमवार को दिन में एक बड़ी सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। जिले के बिलग्राम मार्ग पर सुरसा क्षेत्र में इस बड़ी सड़क दुर्घटना में सभी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिले में इस बड़ी सड़क दुर्घटना को लेकर माहौल काफी गमगीन है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बिलग्राम मार्ग पर सुरसा क्षेत्र में बड़ी सड़क दुर्घटना

     जागरण संवाददाता, हरदोई: बाइक पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठाना एक परिवार को काफी भारी पड़ गया।सुरसा तिराहा पर पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। जिले में इस बड़ी सड़क दुर्घटना को लेकर माहौल काफी गमगीन है।

    नाती के मुंडन से पत्नी और बेटी, नातिन और साढू के बेटे के साथ लौट रहे बाइक सवार की पिकअप डाला की टक्कर से मौत हो गई। दो बच्चों समेत पांच की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया और सभी मौके पर पहुंच गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुरसा क्षेत्र के जिगनियां निवासी संतराम की पुत्री मोहिनी की शादी भीठा निवासी संदीप के साथ हुई थी। गौरी के पुत्र कार्तिक का सोमवार को हरदोई में मुंडन था तो सभी लोग ट्रैक्टर ट्राली से गए थे। मुंडन के बाद सभी लोग ट्रैक्टर ट्राली से लौट गए।

    संतराम अपनी पत्नी सुनीता, पुत्री गौरी और दो वर्षीय नातिन गौरी (मोहिनी की पुत्री) व साढ़ू राजेश के पांच वर्षीय पुत्र बासू के साथ बाइक से लौट रहे थे। सुरसा तिराहे के पास संतराम, बाइक रोककर खड़ा हो गया। उसी समय सामने से आए एक पिकअप डाला उन लोगों को कुचलते हुए भाग गया, जिसमें पांचों की मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस मौके पर मौजूद है।