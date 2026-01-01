Weather Update: हरदोई में सबसे सर्द रात में विदा हुआ 2025, कंपकंपी छुड़ाएगा नए साल का पहला सप्ताह

जागरण संवाददाता, हरदोई। वर्ष की सबसे सर्द रात में साल 2025 की विदाई हुई है। 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। मौसम विभाग के अनुसार नववर्ष के पहले सप्ताह में गलन से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अधिक नमी और बर्फीली हवा की मौजूदगी के चलते ठिठुरन चरम पर रहेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस और सुबह के समय 97 प्रतिशत नमी दर्ज की गई। दृश्यता कई स्थानों पर 50 मीटर तक सिमट गई। कोहरे के कारण सुबह के समय सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। हाईवे पर वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। दृश्यता कम होने से कई स्थानों पर लोग देर से घरों से निकले। शाम को भी नमी 89 प्रतिशत रही, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया।

ठंड बढ़ने चिकित्सकों ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव की सलाह दी है। मौसम प्रेक्षक रमेश चंद्र वर्मा के अनुसार पश्चिमी हवाओं का असर बना रहा, लेकिन कोहरे और नमी के कारण ठिठुरन महसूस की गई। आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट संभव है, जिससे नए साल की शुरुआत और ठंडी हो सकती है। लोगों से सतर्कता बरतने और कोहरे में सावधानी से वाहन चलाने की अपील की गई है।



गेहूं के लिए फायदेमंद न्यूनतम तापमान में गिरावट

मौसम वैज्ञानिक डॉ. एके तिवारी के अनुसार गेहूं की फसल के लिए न्यूनतम तापमान में गिरावट फायदेमंद होती है। कोहरे से सब्जियों में नमी व कीट लगने का खतरा बना रहता है। पाले से आलू, मटर, टमाटर जैसी फसलों को अधिक नुकसान होने की आशंका है। झुलसा व फफूंद रोग लग सकता है। इस समय सिंचाई से बचें, खेतों में नमी बनाए रखें।