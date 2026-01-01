Language
    Weather Update: हरदोई में सबसे सर्द रात में विदा हुआ 2025, कंपकंपी छुड़ाएगा नए साल का पहला सप्ताह

    By Avichal Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:35 AM (IST)

    हरदोई में साल 2025 की विदाई सबसे सर्द रात के साथ हुई, न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार नववर्ष के पहले सप्ताह में भी गलन और ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हरदोई। वर्ष की सबसे सर्द रात में साल 2025 की विदाई हुई है। 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। मौसम विभाग के अनुसार नववर्ष के पहले सप्ताह में गलन से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं।

    न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अधिक नमी और बर्फीली हवा की मौजूदगी के चलते ठिठुरन चरम पर रहेगी।

    बुधवार को अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस और सुबह के समय 97 प्रतिशत नमी दर्ज की गई। दृश्यता कई स्थानों पर 50 मीटर तक सिमट गई। कोहरे के कारण सुबह के समय सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। हाईवे पर वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। दृश्यता कम होने से कई स्थानों पर लोग देर से घरों से निकले। शाम को भी नमी 89 प्रतिशत रही, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया।

    ठंड बढ़ने चिकित्सकों ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव की सलाह दी है। मौसम प्रेक्षक रमेश चंद्र वर्मा के अनुसार पश्चिमी हवाओं का असर बना रहा, लेकिन कोहरे और नमी के कारण ठिठुरन महसूस की गई। आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट संभव है, जिससे नए साल की शुरुआत और ठंडी हो सकती है। लोगों से सतर्कता बरतने और कोहरे में सावधानी से वाहन चलाने की अपील की गई है।

    गेहूं के लिए फायदेमंद न्यूनतम तापमान में गिरावट

    मौसम वैज्ञानिक डॉ. एके तिवारी के अनुसार गेहूं की फसल के लिए न्यूनतम तापमान में गिरावट फायदेमंद होती है। कोहरे से सब्जियों में नमी व कीट लगने का खतरा बना रहता है। पाले से आलू, मटर, टमाटर जैसी फसलों को अधिक नुकसान होने की आशंका है। झुलसा व फफूंद रोग लग सकता है। इस समय सिंचाई से बचें, खेतों में नमी बनाए रखें।

    जुकाम-बुखार के मरीज बढ़े

    कड़ाके की ठंड और अधिक नमी के कारण जिले में सर्दी-खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज बड़ी संख्या में अस्पतालों की ओपीडी में पहुंच रहे हैं। सुबह और शाम के समय ठंडी हवा से बुजुर्गों व बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ठंड में उच्च रक्तचाप और हृदय रोगियों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं।

    नमी और ठिठुरन के चलते जोड़ों के दर्द, गठिया और कमर दर्द की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। लगातार ठंड के संपर्क में रहने से त्वचा में रूखापन, खुजली और फटने की समस्या बढ़ रही है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने, सुबह-शाम ठंडी हवा से बचने, गुनगुना पानी पीने और धूप में कुछ समय बिताने की सलाह दी जा रही है।