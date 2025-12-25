चेहरा कूचकर युवक की निर्मम हत्या, शव के पास मिली खून से सनी ईंट; इलाके में फैली सनसनी
उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक युवक का चेहरा कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई। शव के पास खून से सनी ईंट मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरदोई। शहर से सटी गल्ला मंडी के पीछे हरीपुरवा के पास युवक की ईंट से कूचकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने शव पड़ा देखा तो सनसनी फैल गई।
चेहरे पर किसी भारी वस्तु से कूचने के निशान व पास में खून से सनी ईंट भी मिली है। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मातहतों को शव की शिनाख्त कराने के निर्देश दिए। फारेंसिक टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट व अन्य साक्ष्य संकलन किया है।
ग्राम प्रधान ने दी पुलिस को सूचना
शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया बेहटा चांद के प्रधान प्रदीप कुमार ने इस घटना के विषय में जानकारी दी थी। शव की पहचान न होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। जामा तलाशी में कोई पहचान पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, इन सवालों का जवाब भी शव की पहचान के बाद ही मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
सूनसान रहता है इलाका, कोहरे का उठाया फायदा
पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना देर रात की मानी जा रही थी। अनुमान है कि अधिक कोहरे का फायदा उठाकर हत्यारोें ने घटना को अंजाम दिया होगा। घटना स्थल सूनसान रहता है, हालांकि करीब 400 मीटर पर लखनऊ चुंगी पर पुलिस बूथ है। मंडी में भी शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है, सुरक्षा के नाम पर यहां कुछ भी नजर नहीं आता।
रात्रि चौपाल करती रही पुलिस और हो गई वारदात
घने कोहरे का फायदा उठाकर अपराधी किसी वारदात को अंजाम न दे सकें, इसके लिए एसपी के निर्देश पर पुलिस लगातार रात्रि चौपाल कर रही है। शहर से सटे मुहल्लों में भी चौपालें आयोजित की जा रहीं हैं। इनमें पुलिस अधिकारी लोगों को अपराधों से बचाव के उपाय बता रहे हैं। इसी बीच अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार भी हो गए।
शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना स्थल से साक्ष्य संकलन किया गया है। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष है। चेहरे पर चोटों के निशान मिले हैं। सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।
सुबोध गौतम, एएसपी पूर्वी
