    घर के अंदर ही सगे भाई करते थे रेप और अम्‍मी-अब्‍बू..., मंगेतर के साथ पहुंची युवती के वीड‍ियो देख पुल‍िस भी रह गई हैरान

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:50 PM (IST)

    हरदोई में एक युवती ने अपने सगे भाइयों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार भाइयों ने उसे धमका कर दुष्कर्म किया और माता-पिता ने उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया। शादी तय होने पर उसने अपने होने वाले पति को आपबीती बताई जिसके बाद दोनों ने मिलकर न्याय पाने का फैसला किया।

    युवती ने अपने साथ हो रही करतूत के साक्ष्‍य पेश क‍िए तो पुल‍िस भी दंग रह गई।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हरदोई। सगे भाइयों ने दुष्कर्म किया और अम्मी-अब्बू ने बेटी का दर्द अनसुना कर दिया। शादी तय हुई तो पीड़िता ने आपबीती होने वाले शौहर को सुनाई। तब दोनों ने मिलकर इस जुल्म से लड़ने को ठानी। उन मां-बाप की करतूत भी सामने आई जो बेटों की करतूत छिपाए बैठे थे। पुलिस भी साक्ष्य देखकर हक्की-बक्की रह गई, पीड़िता की एफआईआर लिख ली और आरोपितों को जेल भेज दिया।

    एक गांव की युवती का कहना है कि उसके सगे भाई लगातार धमका कर दुष्कर्म कर रहे थे। उसने जब भी भाइयों की करतूत अब्बू-अम्मी बताई तो दोनों उल्टा उसे ही डांटकर चुप करा देते। कुछ दिन पहले उसका निकाह तय हुआ और होने वाले शौहर से उसकी बात होने लगी।

    लगातार घुटन भरी जिंदगी जी रही युवती ने डरते-डरते अपने होने वाले शौहर को पूरी बात बताई। इसके बाद युवक ने अपने परिवारजन के साथ राय करके पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उसका साथ मिलने के बाद पीड़िता मंगलवार को अरवल थाने पहुंची और तहरीर दी। उसने अपने भाइयों की करतूत के कुछ वीडियो भी पेश किए।

    पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिश्तों को शर्मसार करने वाले दोनों भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया। सीओ हरपालपुर सत्येंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराए जाएंगे।

