लखनऊ, हरदोई और उन्नाव के 13 ब्लॉक डिफॉल्टर, ADO पर होगी कार्रवाई

आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही सामने आई है। लखनऊ हरदोई और उन्नाव के 13 ब्लॉकों में कई शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में पाई गईं। आयुक्त की समीक्षा में यह बात सामने आई कि शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं हो रहा है जिसके बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत कर्मियों को निस्तारण में तेजी लाने को कहा गया है।

जागरण संवाददाता, हरदोई। लाख प्रयासों के बाद भी आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय में या तो निस्तारण नहीं हो पा रहा है या फिर निस्तारण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आयुक्त की समीक्षा में भी इस तरह का मामला सामने आया। लखनऊ, हरदोई व उन्नाव के 13 ब्लाकों में 16 शिकायतें डिफॉल्टर श्रेणी में व 82 लंबित पाई गईं तो उन्होंने संबंधित एडीओ पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ उपनिदेशक पंचायत शाश्वत आनंद सिंह ने लखनऊ, हरदोई और उन्नाव के जिला पंचायत राज अधिकारियों को भेजे पत्र में बताया गया कि आइजीआरएस की जितनी समीक्षा हो रही है, उतनी ही इसमें लापरवाही बढ़ रही है। कहीं न कहीं इसमें लापरवाही की जा रही है। जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी डिफाल्टर श्रेणी में शिकायतें पहुंचती जा रहीं हैं। इसके अलावा लंबित श्रेणी में भी शिकायतों की संख्या बढ़ रही है।

भेजे गए पत्र में लखनऊ के काकोरी, बक्शी का तालाब, माल, हरदोई के बिलग्राम, अहिरोरी, टोडरपुर, पिहानी व शाहाबाद एवं उन्नाव के सिकंदरपुर कारन, गंज मुरादाबाद, नवाबगंज, सफीपुर व सुमेरपुर में शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में पाई गई हैं। सितंबर में आयुक्त के द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि इन ब्लाकों में 1899 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें 1801 निस्तारित हुई। जबकि 16 डिफाल्टर श्रेणी में चली गईं और 82 अभी भी लंबित हैं। उन्होंने संबंधित ब्लाकों के एडीओ पर कार्रवाई तय करने के निर्देश दिए हैं।