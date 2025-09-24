लखनऊ, हरदोई और उन्नाव के 13 ब्लॉक डिफॉल्टर, ADO पर होगी कार्रवाई
आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही सामने आई है। लखनऊ हरदोई और उन्नाव के 13 ब्लॉकों में कई शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में पाई गईं। आयुक्त की समीक्षा में यह बात सामने आई कि शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं हो रहा है जिसके बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत कर्मियों को निस्तारण में तेजी लाने को कहा गया है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। लाख प्रयासों के बाद भी आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय में या तो निस्तारण नहीं हो पा रहा है या फिर निस्तारण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आयुक्त की समीक्षा में भी इस तरह का मामला सामने आया। लखनऊ, हरदोई व उन्नाव के 13 ब्लाकों में 16 शिकायतें डिफॉल्टर श्रेणी में व 82 लंबित पाई गईं तो उन्होंने संबंधित एडीओ पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त की ओर से दिशा निर्देश आने के बाद एडीओ को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा रहीं हैं। उपायुक्त को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। संबंधित पंचायत कर्मियों को शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
विनय कुमार सिंह, डीपीआरओ, हरदोई
