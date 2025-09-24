Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ, हरदोई और उन्नाव के 13 ब्लॉक डिफॉल्टर, ADO पर होगी कार्रवाई

    By ashish trivedi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:23 PM (IST)

    आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही सामने आई है। लखनऊ हरदोई और उन्नाव के 13 ब्लॉकों में कई शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में पाई गईं। आयुक्त की समीक्षा में यह बात सामने आई कि शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं हो रहा है जिसके बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत कर्मियों को निस्तारण में तेजी लाने को कहा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रदेश या आसपास पेज: खास: लखनऊ, हरदोई और उन्नाव के 13 ब्लाक डिफाल्टर , एडीओ पर होगी कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, हरदोई। लाख प्रयासों के बाद भी आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय में या तो निस्तारण नहीं हो पा रहा है या फिर निस्तारण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आयुक्त की समीक्षा में भी इस तरह का मामला सामने आया। लखनऊ, हरदोई व उन्नाव के 13 ब्लाकों में 16 शिकायतें डिफॉल्टर श्रेणी में व 82 लंबित पाई गईं तो उन्होंने संबंधित एडीओ पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ उपनिदेशक पंचायत शाश्वत आनंद सिंह ने लखनऊ, हरदोई और उन्नाव के जिला पंचायत राज अधिकारियों को भेजे पत्र में बताया गया कि आइजीआरएस की जितनी समीक्षा हो रही है, उतनी ही इसमें लापरवाही बढ़ रही है। कहीं न कहीं इसमें लापरवाही की जा रही है। जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी डिफाल्टर श्रेणी में शिकायतें पहुंचती जा रहीं हैं। इसके अलावा लंबित श्रेणी में भी शिकायतों की संख्या बढ़ रही है।

    भेजे गए पत्र में लखनऊ के काकोरी, बक्शी का तालाब, माल, हरदोई के बिलग्राम, अहिरोरी, टोडरपुर, पिहानी व शाहाबाद एवं उन्नाव के सिकंदरपुर कारन, गंज मुरादाबाद, नवाबगंज, सफीपुर व सुमेरपुर में शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में पाई गई हैं। सितंबर में आयुक्त के द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि इन ब्लाकों में 1899 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें 1801 निस्तारित हुई। जबकि 16 डिफाल्टर श्रेणी में चली गईं और 82 अभी भी लंबित हैं। उन्होंने संबंधित ब्लाकों के एडीओ पर कार्रवाई तय करने के निर्देश दिए हैं।

    उपायुक्त की ओर से दिशा निर्देश आने के बाद एडीओ को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा रहीं हैं। उपायुक्त को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। संबंधित पंचायत कर्मियों को शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। विनय कुमार सिंह, डीपीआरओ, हरदोई