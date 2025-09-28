Language
    दरवाजे से भैंस चोरी कर फरार आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, SP ने घोषित किया था 25 हजार इनाम

    By sandeep kumar pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:35 PM (IST)

    हरदोई के भरावन में भैंस चोर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें चोर घायल हो गया। सर्वेश उर्फ भोपू नामक इस चोर ने पहले दो भैंसें चुराई थीं। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 25000 का इनाम रखा था। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और उसके पास से तमंचा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    पुलिस से मुठभेड़ में भैंस चोर के पैर में लगी गोली।

    संवाद सूत्र, भरावन। दरवाजे पर बंधी महिला की भैंस चोरी कर फरार हुए चोर की शनिवार रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से चोर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से भैंस, बाइक और तमंचा बरामद किए। घायलावस्था में आरोपित को सीएचसी में भर्ती कराया।

    अतरौली के ग्राम फतेहनगर की माया ने बताया कि 24 सितंबर की रात उसकी भैंस दरवाजे पर बंधी थी। ग्राम भेरका का रहने वाला सर्वेश उर्फ भोपू उसकी भैंस चोरी कर ले गया था। गुरुवार की रात ग्राम पीरनखेड़ा के चंद्रपाल की भी भैंस को सर्वेश उर्फ भोपू चोरी कर ले गया था।

    पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज की थी। एसपी अशोक कुमार मीणा ने टीम गठित कर जल्द राजफाश करने के निर्देश दिए थे। पुलिस टीम ने माया की भैंस बरामद कर उसके सिपुर्द कर दिया। आरोपित फरार था।

    एसपी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस टीम आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। शनिवार की रात सूचना मिली कि आरोपित सर्वेश मानपुर नहर पटरी पर चोरी की भैंस को बेचने के उद्दे्श्य से लाने के लिए अपने साथी के इंतजार में खड़ा है।

    पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पुलिस को देखकर आरोपित भैंस छोड़कर बाइक से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस से खुद को घिरा देकर अरोपित ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस टीम ने भी फायरिंग की।

    पुलिस की गोली आरोपित के पैर में लगी, वह घायल होकर गिर गया। इस दौरान उपनिरीक्षक सतीशचंद्र भी घायल हो गए। पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया। तलाशी के दाैरान उसके पास से एक तमंचा व कारतूस बरामद किया।

    आरोपित को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। सीओ संडीला संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित के पास से बरामद बाइक उसने 10 सितंबर को कछौना से चोरी की थी। आरोपित के विरुद्ध तीन मामले पहले से दर्ज हैं।

