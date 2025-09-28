दरवाजे से भैंस चोरी कर फरार आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, SP ने घोषित किया था 25 हजार इनाम

हरदोई के भरावन में भैंस चोर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें चोर घायल हो गया। सर्वेश उर्फ भोपू नामक इस चोर ने पहले दो भैंसें चुराई थीं। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 25000 का इनाम रखा था। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और उसके पास से तमंचा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

संवाद सूत्र, भरावन। दरवाजे पर बंधी महिला की भैंस चोरी कर फरार हुए चोर की शनिवार रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से चोर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से भैंस, बाइक और तमंचा बरामद किए। घायलावस्था में आरोपित को सीएचसी में भर्ती कराया।

अतरौली के ग्राम फतेहनगर की माया ने बताया कि 24 सितंबर की रात उसकी भैंस दरवाजे पर बंधी थी। ग्राम भेरका का रहने वाला सर्वेश उर्फ भोपू उसकी भैंस चोरी कर ले गया था। गुरुवार की रात ग्राम पीरनखेड़ा के चंद्रपाल की भी भैंस को सर्वेश उर्फ भोपू चोरी कर ले गया था।

पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज की थी। एसपी अशोक कुमार मीणा ने टीम गठित कर जल्द राजफाश करने के निर्देश दिए थे। पुलिस टीम ने माया की भैंस बरामद कर उसके सिपुर्द कर दिया। आरोपित फरार था। एसपी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस टीम आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। शनिवार की रात सूचना मिली कि आरोपित सर्वेश मानपुर नहर पटरी पर चोरी की भैंस को बेचने के उद्दे्श्य से लाने के लिए अपने साथी के इंतजार में खड़ा है।

पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पुलिस को देखकर आरोपित भैंस छोड़कर बाइक से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस से खुद को घिरा देकर अरोपित ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस टीम ने भी फायरिंग की।