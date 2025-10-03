Language
    हरदोई में ऑटो की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पिता-पुत्र समेत तीन लोग घायल

    By upendra kumar agnihotri Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:39 PM (IST)

    हरदोई के मल्लावां-मेंहदीघाट मार्ग पर नारायनमऊ गांव के पास ऑटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार बलराम की मौत हो गई। ऑटो सवार मोहम्मद आकिब उनका बेटा मोहम्मद वासिद और सास परवीन घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बलराम के शव को सीएचसी पहुंचाया और मामले की जांच कर रही है। यह दुर्घटना बलराम के मल्लावां आते समय हुई।

    बाइक सवार की मौत और पिता-पुत्र समेत तीन घायल।

    संवाद सूत्र, मल्लावां। मल्लावां-मेंहदीघाट मार्ग पर ग्राम नारायनमऊ के पास बाइक सवार को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं, ऑटो सवार पिता-पुत्र समेत तीन लोग घायल हो गए।

    कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शहाबुद्दीनपुर निवासी बलराम शाम करीब पौने आठ बजे बाइक से मल्लावां आ रहे थे। मल्लावां मेंहदीघाट मार्ग पर ग्राम नारायणमऊ के पास मल्लावां से कन्नौज जा रहे ऑटो ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ऑटो भी पलट गया।

    बाइक सवार बलराम की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ऑटो सवार मोहम्मद आकिब, उसका पुत्र मोहम्मद वासिद व सास परवीन निवासी पुलिस लाइन कालोनी कन्नौज घायल हो गए।

    घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल कन्नौज में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को सीएचसी ले आई, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

