हरदोई में ऑटो की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पिता-पुत्र समेत तीन लोग घायल

संवाद सूत्र, मल्लावां। मल्लावां-मेंहदीघाट मार्ग पर ग्राम नारायनमऊ के पास बाइक सवार को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं, ऑटो सवार पिता-पुत्र समेत तीन लोग घायल हो गए।

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शहाबुद्दीनपुर निवासी बलराम शाम करीब पौने आठ बजे बाइक से मल्लावां आ रहे थे। मल्लावां मेंहदीघाट मार्ग पर ग्राम नारायणमऊ के पास मल्लावां से कन्नौज जा रहे ऑटो ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ऑटो भी पलट गया।