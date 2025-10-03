'जब तक भाजपा रहेगी, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं', NCRB के आंकड़े देख भड़के अखिलेश यादव

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी हत्या अपहरण और महिला अपराधों में नंबर वन है लेकिन भाजपा सरकार आंकड़ों से सच्चाई छुपा रही है। दलितों पर अपराध भी बढ़े हैं। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर चलाने से शांति नहीं आएगी जनता माफ नहीं करेगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने कहा कि झूठे आंकड़े बनाने और अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने में भाजपा का कोई जवाब नहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी एनसीआरबी द्वारा दिए गए आंकड़ों में हत्या, अपहरण, महिला अपराध में उप्र नंबर वन है, लेकिन भाजपा ने सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई। अब उसके धोखा देने के कार्यक्रम की पोल खुल चुकी है। हर कोई भाजपा से छुटकारा पाने को बेताब है, क्योंकि जब तक भाजपा रहेगी, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं रहेगी। सपा प्रमुख ने दावा किया कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में प्रदेश में 223 बच्चों की हत्या, 8160 अपहरण, 19 की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। दहेज हत्या के 2141 मामले हुए। महिलाओं के अपहरण, बंधक बनाने के 15,074 मामले आए।

एनसीआरबी के अनुसार दलितों के प्रति अपराध में भी प्रदेश नंबर एक पर है। दलित अपराध के 15130 मामले दर्ज हुए। भाजपा के प्रभुत्ववादी व वर्चस्ववादी तत्व, दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री जी यह कहते नहीं थकते कि उप्र में अपराधियों की खैर नहीं।