    ITI संस्थान में होगी साइबर सुरक्षा व एआई की पढ़ाई, उद्योग क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:36 PM (IST)

    सुलतानपुर आईटीआई में अब साइबर सुरक्षा और एआई जैसे नए कोर्स शुरू होंगे। उद्योग की मांग के अनुसार एक और दो साल के पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। पयागीपुर आईटीआई के प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रशिक्षण महानिदेशालय ने 29 नए कोर्स विकसित किए हैं। वर्तमान में कई ट्रेडों में प्रशिक्षण चल रहा है और नए सत्र से उद्योग विभाग द्वारा मांग के आधार पर और कोर्स शुरू किए जाएंगे।

    उद्योग विभाग की मांग पर आईटीआई में होगी साइबर सुरक्षा व एआई की पढ़ाई।

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के प्रशिक्षु साइबर सुरक्षा असिस्टेंट और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) समेत अन्य विषयों में एक या दो वर्षीय कोर्स के आधार पर पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से मांग पर प्रशिक्षण कोर्स संचालित कराए जाएंगे।

    आईटीआई पयागीपुर के प्रधानाचार्य भूपेंद्र कुमार पाल का कहना है कि प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीक से दक्ष किए जाने के लिए नई तकनीक व आधुनिक मांग के आधार पर प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा 29 नए कोर्स विकसित किए गए हैं।

    इसमें एक वर्षीय कोर्स में फाइव-जी नेटवर्क टेक्नीशियन, एआई प्रोग्रामिंग, एडवांस टूल्स, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, डाटा असिस्टेंट, इंडस्ट्रियल रोबोट एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग कोर्स शामिल हैं।

    वहीं, दो वर्षीय कोर्स में प्लांट टेक्नीशियन, पावर प्लांट टेक्नीशियन, मशीन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, थ्रीडी प्रिंटिंग, बेसिक डिजाइन से जुड़े पाठ्यक्रम शामिल हैं।

    उन्होंने बताया कि आईटीआई पयागीपुर में विभिन्न ट्रेडों के 15 तथा लंभुआ में 12 व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाए जा रहे हैं। वहीं, दोनों संस्थानों में टाटा टेक्नोलाजी के सहयोग से छह-छह व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं।

    शासन द्वारा जो भी नए कोर्स की संस्तुति मिलेगी, उसे प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, नए सत्र से उद्योग विभाग द्वारा मांग के आधार पर ऐसे कोर्स संचालित कराए जाने की उम्मीद है।

