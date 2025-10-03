अयोध्या में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिसुही नदी में डूबा युवक, मौके पर हुई मौत

संवाद सूत्र, चौरेबाजार (अयोध्या)। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक किशोर की बिसुही नदी में डूब कर मौत हो गई। उसकी पहचान परसीपुर निवासी संदीप के रूप में हुई है। विसर्जन के समय संदीप कुछ लोगों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे।

गहरे पानी में चले जाने के कारण संदीप सहित तीन लोग डूबने लगे। ग्रामीणों ने दो लोगों को तो बचा लिया, लेकिन संदीप डूब गया।

पुलिस एवं तहसील प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। देरशाम ग्रामीणों ने जाल डाल कर शव को बाहर निकाला।

पोस्टमॉर्टम के बाद मृतक के पैतृक गांव में संदीप का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक दो भाइयों में छोटा था। वह कक्षा 12 का छात्र था। पिता अमरजीत खेती करते हैं।

वहीं, दूसरी घटना में अयोध्या में एक युवक की पिटाई करने के बाद आरोपितों ने उसे लघुशंका पिला दी। घटना बाबा बाजार के ग्राम समगरा हंसराजपुर की है।

गांव निवासी युवक गुरुवार देर शाम बाइक से जा रहा था। रास्ते में मल्लाहन पुरवा गांव के निकट बाइक सवार तीन अन्य लोग रास्ते में खड़े थे।

रास्ते में रस्सी बांध कर तीनों ने युवक को रोक लिया। विरोध करने पर पहले युवक की बाइक से पेट्रोल निकाल लिया, उसके बाद मारापीटा। पिटाई करने के बाद जूते में पेशाब कर जबरन पिला दी।

मौके पर एक कार को आता देख तीनों हमलावर भाग निकले। थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार आजाद ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

