    Ambedkarnagar News: यात्रा के दौरान ट्रेन में महिला की मौत, रेलवे ट्रैक पर भी मिला वृद्धा का शव

    By omkar verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:02 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में एक दुखद घटना घटी जहाँ एक महिला की ट्रेन में यात्रा करते समय मौत हो गई जिसके बाद उसका शव अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। वहीं तिवारीपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक वृद्धा का शव भी मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

    ट्रेन में महिला की मौत और तिवारीपुर में ट्रैक पर मिला वृद्धा का शव।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। यात्रा के दौरान महिला की ट्रेन में मौत हो गई। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर शव उतारा गया। वहीं, तिवारीपुर गांव के निकट रेलवे ट्रैक पर वृद्धा का शव बरामद हुआ। पुलिस ने घटना स्थल की जांच कर करते हुए स्वजन से बातचीत की जानकारी इकट्ठा किया।

    सिद्धार्थनगर जिले के गिरधरपुर ददवा गांव की महिला सोनम ट्रेन से यात्रा कर रहीं थीं। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। ट्रेन अकबरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची तो यात्रियों ने वहां मौजूद कर्मियों को दी।

    जीआरपी पुलिस ने महिला को ट्रेन से उतारते हुए एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि जांच की जा रही है।

    वहीं, भीटी के अहिरौली के खोरिया सारंगपुर गांव के विजय बहादुर चौहान का परिवार गुरुवार की शाम करीब साढ़े सात बजे घरलू कार्यों में व्यस्त था। इसी बीच उनकी पत्नी बसंता देवी अचानक घर से गायब हो गई। स्वजन ने गांव व आसपास संभावित स्थानों पर तलाश शुरू की।

    आसपास सफलता नही मिलने पर ग्रामीणों संग परिवारीजन ने रेलवे ट्रैक पर तलाश शुरू की। इस दौरान उक्त गांव के पास रेलवे ट्रैक पर उनका शव बरामद हुआ। स्वजन की सूचना पर पीआरवी, जीआरपी व थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की।

    थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ट्रेन की चपेट में आने से मौत होना प्रतीत हो रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

