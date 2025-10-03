Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अयोध्या में प्रसव कराने पहुंचीं CHC अधीक्षक को आशाओं ने ओटी में किया बंद, खतरे में पड़ गई जान

    By Shab Deen Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    अयोध्या के सोहावल सीएचसी में आशा बहुओं ने रुदौली सीएचसी की अधीक्षक डॉ. फातिमा हसन रिजवी को ऑपरेशन थिएटर में बंद कर दिया जिससे गर्भवती महिलाओं की जान खतरे में पड़ गई। सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने डॉक्टर को मुक्त कराया। सीएमओ ने इसे चिंताजनक बताते हुए तहरीर दर्ज कराने की बात कही। पहले भी आशा बहुओं द्वारा विरोध के कारण डॉक्टर का तबादला किया गया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रसव कराने पहुंचीं सीएचसी अधीक्षक को आशाओं ने ओटी में किया बंद।

    संवाद सूत्र, (सोहावल) अयोध्या। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल में सिजेरियन प्रसव कराने पहुंचीं रुदौली सीएचसी की अधीक्षक डॉ. फातिमा हसन रिजवी को आशा बहुओं ने ऑपरेशन थियेटर में बंद कर दिया। उनकी इस कार्यशैली से प्रसव पीड़ा से कराह रहीं गर्भवतियों की जान खतरे में पड़ गई। सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुशील कुमार बानियान ने जानकारी उच्चाधिकारियों को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद एसडीएम सविता राजपूत, सीओ सदर योगेंद्र कुमार और थानाध्यक्ष रौनाही संदीप सिंह बड़ी संख्या में पुलिस टीम के साथ सीएचसी पहुंचे। इसके बाद चिकित्सक को बाहर निकलवाया, तब गर्भवतियों का सीजर कर प्रसव कराया गया। इस प्रकरण में पुलिस को तहरीर देने की तैयारी चल रही है।

    सीएचसी सोहावल में आशा बहुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ माह पहले अधीक्षक रहीं डॉ. फातिमा से नाराजगी के चलते सीएमओ ने उन्हें हटाकर रुदौली का प्रभारी बना दिया, जबकि वहां की अधीक्षक डॉ. अर्पणा कोहली को सोहावल में तैनाती दी गई, लेकिन उनके अक्सर नदारद रहने के कारण गर्भवतियों की जान खतरे में पड़ रही है।

    ऐसे में सीएमओ दूसरी चिकित्सकों को बुलाकर प्रसव करा रहे हैं। शुक्रवार को भी डॉ. अर्पणा अनुपस्थित रहीं। सूचना मिली तो सीएमओ ने सीएचसी पहुंच कर उन्हें अनुपस्थित किया और प्रसव कराने के लिए डॉ. फातिमा को बुलाया गया।

    आरोप है कि डॉ. फातिमा के पहुंचने पर आशाओं ने उन्हें देख नाराजगी जताई और आपरेशन थिएटर में बंद कर दिया। इससे प्रसव पीड़ा से परेशान गर्भवतियों का सीजर समय से नहीं हो सका। सीओ सदर ने बताया कि पहुंचने के बाद ही प्रकरण को शांत करा दिया गया। इसमें तहरीर नहीं मिली है।

    आशा बहुओं का कृत्य चिंताजनक है। इससे वहां प्रसव के लिए भर्ती गर्भवतियों की जान भी जा सकती थी। उनके इसी रवैये से सोहावल में प्रसव की संख्या काफी कम हो गई है। सोहावल जा रहा हूं, प्रकरण में तहरीर भी दिलाई जाएगी। -डॉ. सुशील कुमार बानियान, सीएमओ।