हरदोई में राशन वितरण बंद होने के बाद ई-केवाईसी कराने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस महीने 84 हजार से अधिक लोगों ने ई-केवाईसी कराई है। शासन ने बिना ई-केवाईसी राशन वितरण पर रोक लगा दी है और नवंबर तक का समय दिया है। ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड से नाम हटा दिए जाएंगे।

जागरण संवाददाता, हरदोई। ई-केवाईसी कराने से बचने वालों ने राशन बंद होते ही राशन दुकान का रुख कर दिया है। इस माह 64 हजार ने ई-केवाईसी कराई। इससे अब अगले माह से इनको राशन मिलेगा, जनपद में अभी भी चार लाख सदस्यों की ई-केवाईसी शेष है, जिनको नवंबर तक का समय दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शासन की ओर से बिना ई-केवाईसी के राशन वितरण पर इस माह से रोक लगा दी गई थी,इस कारण बिना ई-केवाईसी कराने वालाें को राशन का वितरण नहीं किया जा रहा था। जनपद में 30,97,528 सदस्यों की ई केवाईसी करानी थी, मगर निर्धारित तिथि तक 25,93,703 ने ही ई केवाईसी कराई थी। जिस पर शासन की ओर से सितंबर के राशन वितरण पर रोक लगा दी गई हैं और बिना ई-केवाईसी वाले सदस्यों को नवंबर तक का समय दिया गया है।

इस बीच ई-केवाईसी कराने वालों को उसके अगले माह से राशन मिलने लगेगा। राशन वितरण बंद होने के बाद राशन कार्ड धारक परिवार के सदस्यों को लाकर ई केवाईसी कराने लगे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार इस माह 84,900 सदस्याें की ई-केवाईसी कराई जा चुकी है। इससे जनपद में ई-केवाईसी कराने वालों की संख्या बढ़कर 26,78,603 हो गई है।