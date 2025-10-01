Language
    यूपी के इस ज‍िले में राशन नहीं मिलने पर 84 हजार पहुंचे दुकान, कराई E-KYC

    By rajeev sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    हरदोई में राशन वितरण बंद होने के बाद ई-केवाईसी कराने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस महीने 84 हजार से अधिक लोगों ने ई-केवाईसी कराई है। शासन ने बिना ई-केवाईसी राशन वितरण पर रोक लगा दी है और नवंबर तक का समय दिया है। ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड से नाम हटा दिए जाएंगे।

    राशन नहीं मिलने पर 84 हजार पहुंचे दुकान, कराई ई-केवाईसी।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। ई-केवाईसी कराने से बचने वालों ने राशन बंद होते ही राशन दुकान का रुख कर दिया है। इस माह 64 हजार ने ई-केवाईसी कराई। इससे अब अगले माह से इनको राशन मिलेगा, जनपद में अभी भी चार लाख सदस्यों की ई-केवाईसी शेष है, जिनको नवंबर तक का समय दिया गया है।

    शासन की ओर से बिना ई-केवाईसी के राशन वितरण पर इस माह से रोक लगा दी गई थी,इस कारण बिना ई-केवाईसी कराने वालाें को राशन का वितरण नहीं किया जा रहा था। जनपद में 30,97,528 सदस्यों की ई केवाईसी करानी थी, मगर निर्धारित तिथि तक 25,93,703 ने ही ई केवाईसी कराई थी। जिस पर शासन की ओर से सितंबर के राशन वितरण पर रोक लगा दी गई हैं और बिना ई-केवाईसी वाले सदस्यों को नवंबर तक का समय दिया गया है।

    इस बीच ई-केवाईसी कराने वालों को उसके अगले माह से राशन मिलने लगेगा। राशन वितरण बंद होने के बाद राशन कार्ड धारक परिवार के सदस्यों को लाकर ई केवाईसी कराने लगे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार इस माह 84,900 सदस्याें की ई-केवाईसी कराई जा चुकी है। इससे जनपद में ई-केवाईसी कराने वालों की संख्या बढ़कर 26,78,603 हो गई है।

    जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि तीन माह का समय दिया गया है। राशन वितरण रोके जाने से राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी कराने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि तीन माह का समय दिया गया है।इस बीच ई-केवाईसी न कराने पर जिन सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं होगी, उनके नाम का साफ्टवेयर डिलीट करना शुरू कर देगा। फिर उनको जोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए समय सीमा के अंदर राशन कार्ड धारक ई केवाईसी जरूर करा लें।

