    हापुड़ में ट्रक और कार की भीषण टक्कर, ड्राइवर की मौत और पांच बच्चों समेत 11 श्रद्धालु घायल

    By rahul gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:40 PM (IST)

    हापुड़ के धौलाना में एक दुखद सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 11 तीर्थयात्री घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब एक इको कार जिसमें श्रद्धालु सवार थे एक लोहे से भरे ट्रक से टकरा गई। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    ट्रक और कार की टक्कर में एक की मौत 11 श्रद्धालु घायल

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ के धौलाना में तहसील कार्यालय के पास मंगलवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में इको कार में सवार 11 लोग घायल हो गए, जिनमें पांच छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जबकि कार चला रहे चालक की मौत हो गई।

    हादसा धौलाना-पिलखुवा रोड पर शाम करीब चार बजे हुआ। जानकारी के अनुसार, भोजपुर पट्टी, मोदीनगर का एक परिवार सपनावत स्थित मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था। तभी तहसील कार्यालय के श्रद्धालुओं से भरी इको कार लोहे से भरे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा।

    इको चालक ने साइड लेकर बचने का प्रयास किया। इसके बावजूद ट्रक सीधे कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक रोहित की मौत हो गई, जबकि 11 यात्री घायल हो गए। घायलों में इको मधु (22), शीतल (25), मीता (27), वंदना (26), प्रिया (29) और बच्चे अयांश (10 माह), देवांश (2 वर्ष), अनिकेत (6 वर्ष), महिमा (6 वर्ष) व तानावी (3 वर्ष) शामिल हैं।

    सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी धौलाना में भर्ती कराया। इनमें शीतल और मीता सहित चार की हालत गंभीर होने पर उन्हें हापुड़ रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर चालक की तलाश तेज कर दी है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में शिकायत मिलने पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।