हापुड़: छोटे भाई ने पत्नी के साथ मिलकर की बड़े भाई की हत्या, कूड़े के विवाद में त्योहार में परिवार किया बर्बाद

बहादुरगढ़ के रहरवा गांव में कूड़ा फेंकने को लेकर दो भाइयों में झगड़ा हो गया। छोटे भाई और उसकी पत्नी ने मिलकर बड़े भाई विरेंद्र की लाठी और कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना त्योहारों के बीच रिश्तों के कत्ल की एक और दुखद कड़ी है।

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। त्याेहार के समय एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है। दशहरा पर्व से दो दिन पहले और नवरात्रि की अष्टमी को दो भाइयों में मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया। बहस गर्माते ही छोटे भाई ने पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई पर जानलेवा कर दिया। अंत में एक बड़े भाई की कोमा में जाने के बाद मौत हो गई।

विवाद का कारण था कूड़ा फेंकना। जो विवाद बातचीत से सुलझ सकता था, वह अहम की भेंट चढ़ गया। देखते ही देखते दोनों में बहस हाथापाई में बदल गई। इस बीच गहरी चोट लगने के कारण एक भाई की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपित एवं उसकी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब इस परिवार में और पूरे गांव में त्योहार की खुशी काफूर हो गई है। यह वारदात बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के रहरवा गांव की है।

जानकारी के अनुसार, रहरवा में रहने वाले विरेंद्र की उम्र करीब 45 वर्ष है। कूड़ी पर मंगलवार की दोपहर छोटे भाई सचिन की बेटी राखी ने कूड़ा डाल दिया था। इस बात का विरोध विरेंद्र ने अपने छोटे भाई सचिन से किया तो उनमें कहासुनी हो गई। इसी बीच अचानक सचिन एवं उसकी पत्नी गुड्डो ने विरेंद्र के सिर पर लाठी एवं कुल्हाड़ी से वार कर दिया।

सिर पर हमला होने के कारण विरेंद्र वहीं बेहोश होकर गिर गया। इस बीच अन्य लोगों काे आता देख दोनों आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। लहूलुहान अवस्था में घायल विरेंद्र को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया।