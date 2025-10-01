Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़: छोटे भाई ने पत्नी के साथ मिलकर की बड़े भाई की हत्या, कूड़े के विवाद में त्योहार में परिवार किया बर्बाद

    By Dhrub Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    बहादुरगढ़ के रहरवा गांव में कूड़ा फेंकने को लेकर दो भाइयों में झगड़ा हो गया। छोटे भाई और उसकी पत्नी ने मिलकर बड़े भाई विरेंद्र की लाठी और कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना त्योहारों के बीच रिश्तों के कत्ल की एक और दुखद कड़ी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रहरवा में कूड़ा डालने के विवाद में सगे भाई की पीटकर हत्या

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। त्याेहार के समय एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है। दशहरा पर्व से दो दिन पहले और नवरात्रि की अष्टमी को दो भाइयों में मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया। बहस गर्माते ही छोटे भाई ने पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई पर जानलेवा कर दिया। अंत में एक बड़े भाई की कोमा में जाने के बाद मौत हो गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विवाद का कारण था कूड़ा फेंकना। जो विवाद बातचीत से सुलझ सकता था, वह अहम की भेंट चढ़ गया। देखते ही देखते दोनों में बहस हाथापाई में बदल गई। इस बीच गहरी चोट लगने के कारण एक भाई की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपित एवं उसकी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब इस परिवार में और पूरे गांव में त्योहार की खुशी काफूर हो गई है। यह वारदात बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के रहरवा गांव की है।

    जानकारी के अनुसार, रहरवा में रहने वाले विरेंद्र की उम्र करीब 45 वर्ष है। कूड़ी पर मंगलवार की दोपहर छोटे भाई सचिन की बेटी राखी ने कूड़ा डाल दिया था। इस बात का विरोध विरेंद्र ने अपने छोटे भाई सचिन से किया तो उनमें कहासुनी हो गई। इसी बीच अचानक सचिन एवं उसकी पत्नी गुड्डो ने विरेंद्र के सिर पर लाठी एवं कुल्हाड़ी से वार कर दिया।

    सिर पर हमला होने के कारण विरेंद्र वहीं बेहोश होकर गिर गया। इस बीच अन्य लोगों काे आता देख दोनों आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। लहूलुहान अवस्था में घायल विरेंद्र को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया।

    देर शाम उपचार के दौरान विरेंद्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वजन में काेहराम मच गया है। मृतक अपने पीछे पांच बच्चे सपना, कुमकुम, क्षमा, मनीष एवं सुदामा को छोड़ गया है। मृतक की पत्नी चंचल ने अपने देवर सचिन एवं उसकी पत्नी गुड्डों के खिलाफ संंबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज मलिक ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    रिश्तों का हो रहा कत्ल

    • 24 अगस्त को दौताई में मामूली कहासुनी में ताहिर ने अपने सगे भाई इमरान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी।
    • 12 अगस्त को बहादुरगढ़ के डहरा रामपुर गांव में रामलखन की उसके ही सगे भाई ने हत्या कर दी थी।
    • 18 सितंबर को वैठ गांव में आजाद ने अपनी पत्नी गुलशन की हत्या कर शव को कुएं में डाला।
    • हापुड़ में एक युवक ने अलग अलग समय पर अपने पिता,माता एवं दो पत्नियों का रुपयों की खातिर किया कत्ल।
    • करीब एक माह पूर्व नूरपुर गांव में बेटे ने अपने पिता की हत्या की

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में दर्दनाक घटना, गड्ढे में गिरकर महिला की मौत और परिवार में मचा कोहराम