हापुड़ में दर्दनाक घटना, गड्ढे में गिरकर महिला की मौत और परिवार में मचा कोहराम

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ के पलवाड़ा गांव की रहने वाली एक महिला की मंगलवार की शाम सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

बहादुरगढ़ के पलवाड़ा गांव की रहने वाला शबाना उम्र करीब 36 वर्ष की शादी बुलंदशहर के जमील के साथ हुई थी। शबाना के एक बेटी भी है। मंगलवार की शाम वह अपने पति जमील के साथ बाइक से अपने मायके पलवाड़ा आ रही थी। जैसे ही वह सलारपुर-पलवाड़ा मार्ग पर पहुंचे तो अचानक सड़क में बने गहरे गड्ढे में बाइक का पहिया गिरने से शबाना असंतुलित होकर नीचे गिर गई। इससे शबाना का सिर सड़क पर जा लगा और वह बेहोश हो गई। आनन-फानन में राहगीरों की मदद से उसको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया।