थाने के बाहर से बड़ा वाहन चोरी, अफसरों में मचा हड़कंप और कुछ ही घंटों में पुलिस को मिली सफलता

हापुड़ के धौलाना में पुलिस की लापरवाही सामने आई जहां थाने के बाहर से एक कैंटर चोरी हो गया। परिवहन विभाग ने जब्त कैंटर को थाने के बाहर खड़ा करवाया था और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी चालक को ही सौंप दी थी। चालक रात में कैंटर लेकर भाग गया लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया।

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ के धौलाना में आमजन की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस अपनी सुपुर्दगी के सामान की ही देखरेख नहीं कर पा रही है। खाकी को चुनौती देते हुए थाने के बाहर कैंटर चोरी कर लिया गया।

दरअसल, परिवहन विभाग और पुलिस ने आरोपी को ही सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। ऐसे में रात में चालक लोहे के पाइप से भरे अपने कैंटर को लेकर भाग गया, जिसको परिवहन विभाग ने लिखा-पढ़ी में पुलिस को सौंपा था।

जानकारी के अनुसार, 21 सितंबर को परिवहन विभाग के पीटीओ आशुतोष उपाध्याय ने लोहे के पाइप से लदा कैंटर सीज कर थाने के गेट पर खड़ा करवाया था। इसकी सुपुर्दगी थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने जिला संभल के रहने वाले चालक विजेंद्र पुत्र जगराम को ही कैंटर के पास रहकर सामान की निगरानी करने पर लगा दिया। वाहन मालिक को इसको छुड़ाने के आदेश लेकर आने को कहा गया। इसी दौरान शनिवार की रात को पुलिस ने जब कैंटर को तलाश किया तो वह अपने स्थान से गायब था।

इसके बाद चालक विजेंद्र की तलाश की गई, पर वह भी गायब मिला। उसके दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जांच के दौरान साफ हुआ कि चालक कैंटर को बिना सूचना दिए लेकर फरार हो गया है।