हापुड़ में मकान पर छापा मारकर लाखों के पटाखे किए बरामद, पुलिस ने दो आरोपियों किया गिरफ्तार
हापुड़ पुलिस ने जसरूपनगर मोहल्ले में एक मकान पर छापा मारकर लाखों रुपये के अवैध पटाखे बरामद किए। इस कार्रवाई में दो आरोपियों आकाश और मोहित को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे दीवाली पर ऊंचे दामों पर बेचने के लिए पटाखों का स्टॉक कर रहे थे। पुलिस अब उनके साथियों की तलाश में जुटी है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली थाना क्षेत्र के जसरूपनगर मोहल्ला स्थित एक मकान से पुलिस ने शनिवार को छापा मारकर लाखों रुपये की कीमत के अवैध पटाखों का भंडार बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दो आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है।
आरोपी से पूछताछ करने पर उन्होंने पुलिस को बताया है कि दीवाली के मद्देनजर चोरी-छिपे बेचने के लिए उन्होंने पटाखों का स्टाक रखा हुआ था।
थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि शनिवार को उप-निरीक्षक बालेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ जसरूपनगर क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जसरूपनगर स्थित गैस गोदाम के पास एक मकान में अवैध रूप से पटाखों को स्टाक किया हुआ है।
टीम ने मौके पर पहुंचकर घर में छापा मारा और घर की तलाशी ली। इस दौरान उन्होंने वहां से भारी मात्रा में अवैध पटाखे मिले। पुलिस के अनुसार बरामद किए गए पटाखों की कीमत लाखों रुपये में है।
उन्होंने बताया कि मौके से पुलिस ने जसरूपनगर मोहल्ले के रहने वाले 25 वर्षीय आकाश और आदर्शनगर कालोनी के रहने वाले 28 वर्षीय मोहित को गिरफ्तार किया है। दोनों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दीवाली के मद्देनजर वह दिल्ली-एनसीआर के बाहर से चोरी-छिपे पटाखे लाकर स्टाक कर रहे थे। जिससे वह दीवाली पर पटाखों की ऊंची कीमतों पर बिक्री कर सकें। पुलिस ने आरोपितों के सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है।
