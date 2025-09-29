हापुड़ में मकान पर छापा मारकर लाखों के पटाखे किए बरामद, पुलिस ने दो आरोपियों किया गिरफ्तार

हापुड़ पुलिस ने जसरूपनगर मोहल्ले में एक मकान पर छापा मारकर लाखों रुपये के अवैध पटाखे बरामद किए। इस कार्रवाई में दो आरोपियों आकाश और मोहित को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे दीवाली पर ऊंचे दामों पर बेचने के लिए पटाखों का स्टॉक कर रहे थे। पुलिस अब उनके साथियों की तलाश में जुटी है।

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली थाना क्षेत्र के जसरूपनगर मोहल्ला स्थित एक मकान से पुलिस ने शनिवार को छापा मारकर लाखों रुपये की कीमत के अवैध पटाखों का भंडार बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दो आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है।

