युवक की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कर्मियों से हाथापाई, वर्दी भी फाड़ी; पुलिस ने किया बड़ा एक्शन

हापुड़ के वैठ गांव में पुलिस और एक परिवार के बीच झड़प हुई। पुलिस एक युवक को गिरफ्तार करने गई थी जिस पर हथियार के साथ फोटो वायरल होने का आरोप है। परिवार ने पुलिस पर हाथापाई और वर्दी फाड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जबकि परिवार ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है।

संवाद सहयोगी, सिभावली (हापुड़)। हापुड़ जिले के वैठ गांव में शनिवार की रात को एक युवक को पकड़ने के लिए गई पुलिस के साथ हाथापाई और वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने तीन महिला समेत छह लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर, आरोपी पक्ष ने भी पुलिसकर्मियों पर कई तरह के आरोप लगाए हैं।

थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि वैठ गांव के सारिक नाम के युवक का एक हथियार के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने फोटो की जांच कर आरोपी को पकड़ने के लिए घर पर गई थी। इस दौरान आरोपी और उसके परिजनों ने पुलिस के साथ गाली-गलौज और हाथापाई कर दी।

उन्होंने बताया कि एसआई मुनेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमें उल्लेख किया है कि राइफल के साथ एक युवक का फोटो वायरल हुआ था। शनिवार की रात को उसे पकड़ने के लिए घर पर गए, तो आरोपी सारिक उसके पिता नवाब, मां शमीम, भाई अरबाज और बहन इकरा, अर्शी ने अभद्रता शुरू कर दी।