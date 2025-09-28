Language
    हापुड़ में अवैध पटाखा कारोबार का पर्दाफाश, दो लाख रुपये के पटाखे जब्त; एक संदिग्ध हिरासत में

    By Kesav Tyagi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:03 AM (IST)

    हापुड़ पुलिस ने दीपावली से पहले मोदीनगर रोड स्थित जसरूपनगर मोहल्ले में एक मकान पर छापा मारकर लगभग दो लाख रुपये के अवैध पटाखे बरामद किए। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पटाखों की सही कीमत व मात्रा की जांच कर रही है। मुखबिर से सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में कालाबाजारी की आशंका जताई गई है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली पुलिस ने दीपावली से पहले अवैध पटाखा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार रात साढ़े आठ बजे पुलिस ने मोदीनगर रोड के जसरूपनगर मोहल्ले में एक मकान पर छापेमारी कर करीब दो लाख रुपये के अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है।। इस कार्रवाई में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जब्त पटाखों की सही कीमत व मात्रा की जांच की जांच की जा रही है।

    सीअो सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि ने बताया कि शनिवार रात कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जसरूपनगर में एक मकान में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की।

    मकान की पहली मंजिल के एक कमरे में भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह पटाखे बिना लाइसेंस के स्टोर किए गए थे और संभवत दीपावली के लिए कालाबाजारी की योजना थी। मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, और जांच जारी है। जब्त सामान की कीमत का आकलन किया जा रहा है।

    सुप्रीम कोर्ट और जिला प्रशासन के पटाखा बिक्री व भंडारण पर प्रतिबंध के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।