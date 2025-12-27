Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    क्षमता से अधिक गन्ने से लदा ट्रैक्टर-ट्राला राह चलते कार के ऊपर पलटा, शीशा तोड़कर कार सवारों ने बचाई जान

    By Dhrub Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:25 PM (IST)

    शुक्रवार रात सिंभावली में गन्ने से लदा एक ट्रैक्टर-ट्राला कार पर पलट गया। इससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चार लोगों को चोटें आईं। का ...और पढ़ें

    Hero Image

    गन्नों के नीचे दबी क्षतिग्रस्त कार। जागरण

    संवाद सहयोगी, सिंभावली। शुक्रवार की रात को गन्ने से लदा एक ट्रैक्टर-ट्राला कार के ऊपर पलट गया था। इस दौरान कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवारों के चोट आई है। काफी प्रयास के बाद गाड़ी में फंसे लोगों ने शीशा तोड़कर खुद की जान बचाई। पुलिस ने मामले में कार चालक की तहरीर पर अज्ञात चालक और ट्रैक्टर-ट्राला पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिंभावली रेलवे रोड के रहने वाले पवन कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात अपने साथी सौरभ गर्ग और हरोडा गांव के मोहन, कृष्णा उर्फ लल्ला के साथ कार में सवार होकर बुलंदशहर अस्पताल में भर्ती एक रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे।

    जैसे ही कार सवार बक्सर रेगुलेटर से आगे नहर पटरी पर पहुंचे तो एक गन्नें से लदा ट्रैक्टर- ट्राला खड़ा था, उसके बराबर से निकलते समय वह अचानक कार के ऊपर पलट गया। जिससे कार पूरी तरह गन्नों में दब गई। दुर्घटना के बाद कार में सवार लोगों में चीख़ पुकार मच गई। दुर्घटना में चारों लोगों के चोट लगी है। वही, गन्नों में दबने के कारण कार क्षतिग्रस्त हो गई है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्राला से हुए हादसे के बाद पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।वही, दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    हर साल चीनी मिल पेराई सत्र के दौरान गन्नें से लदे ओवरलोड वाहन लिंक मार्ग और हाईवे पर हादसा होता है। 2023 में गन्ना यार्ड के सामने एक होमगार्ड जवान की गन्ने के वाहन की चपेट में आने के बाद मौत हो गई थी।

    2024 में 26 जनवरी को सिखेड़ा गांव में गन्नें का वाहन पलटने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई थी। गन्नें से लदे वाहनों के पास से निकलते समय वाहन चालक घबराते हैं और हर समय दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। इसके बावजूद प्रशासन ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है।

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में पुरानी रंजिश का खूनी संघर्ष: मंदिर जाते समय सेवानिवृत्त फौजी को गोली मारी, चार चचेरे भाइयों पर आरोप