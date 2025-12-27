हापुड़ में पुरानी रंजिश का खूनी संघर्ष: मंदिर जाते समय सेवानिवृत्त फौजी को गोली मारी, चार चचेरे भाइयों पर आरोप

जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले के बाबूगढ़ थानाक्षेत्र में शनिवार तड़के पौने छह बजे मंदिर जाते वक्त गांव श्यामपुर जट्ट के सेवानिवृत्त फौजी कर्मवीर (55 वर्षीय) पर कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में कर्मवीर के सीने में गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसे मेरठ के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। जहां ऑपरेशन कर गोलियां निकाली गई हैं। मामले में सेवानिवृत्त फौजी के पुत्र ने अपने चार चचेरे भाइयों पर गोली मारने का आरोप लगा थाने में तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा गांव श्यामपुर जट्ट के कर्मवीर सेवानिवृत्त फौजी है। वह गांव में पत्नी रजनी के साथ रहते हैं जबकि उनके दो पुत्र व एक पुत्री दिल्ली में रहती है। वहीं, एक पुत्री की शादी हो चुकी है। शनिवार तड़के पौने छह बजे वह अपने घर से गांव के मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। रास्ते में कार सवार हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया।

हमलावरों ने कर्मवीर पर करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान कर्मवीर को दो गोलियां लगी, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और शोर मचाने पर बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही बाबूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया।

परिवार के ही लोगों पर गोली चलाने का आरोप कर्मवीर के पुत्र सागर ने बताया कि उसके चाचा ओमपाल का काफी वर्ष पहले देहांत हो गया। इसके बाद से चाचा के शिव सिरोही, शिवराज, भोलू और अशोक पुत्र उसके परिवार से रंजिश मानते आ रहे है। उक्त चारों कार में सवार होकर आए और पिता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप चौहान ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टीमें गठित कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच की जा रही है।

सेवानिवृत्त फौजी ने भतीजे पर चलाई थी गोली चार दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त फौजी का भतीजा शिव सिरोही घर से खेत में काम कर रहे कामगारों का खाना लेकर जा रहा था। वापस लौटते समय सेवानिवृत्त फौजी कर्मवीर ने शिव सिरोही पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी थी। गनीमत रही कि गोली शिव सिरोही को नहीं लगी। अन्यथा उसकी जान भी जा सकती थी। इस मामले में कर्मवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में कर्मवारी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। फिलहाल मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है।