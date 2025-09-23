हाथ में थमाया सऊदी अरब का फर्जी टिकट और वीजा, ठगी का पता चलने पर युवक के पैरों तले खिसक गई जमीन

Language
    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:04 PM (IST)

    हापुड़ के एक युवक को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर एक एजेंट ने ठगा। एजेंट ने युवक से डेढ़ लाख रुपये लिए और उसे सऊदी अरब का फर्जी वीजा और टिकट थमा दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगे रुपये।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक से एक एजेंट ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने पुलिस से आरोपित के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

    गढ़ थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर चौधरी के रहने वाले कामिल ने कोतवाली में शिकायत करते हुए बताया कि करीब पांच माह पूर्व उसे एक एजेंट मिला उसने बताया कि विदेश में नौकरी दिलाने का काम करता है और वो उसकी भी विदेश में नौकरी लगवा देगा। लेकिन इस काम के लिए डेढ़ लाख रुपये खर्च करने होंगे।

    पीड़ित ने बताया कि उसके परिजनों ने रिश्तेदारों से उधार लेकर एजेंट को पचास हजार रुपये ऑनलाइन व एक लाख रुपये नगद दे दिए। एजेंट ने कागज बनवाने के लिए एक माह का समय मांगा। एक माह बाद जब एजेंट ने उसे कोई कागज नहीं दिया, तो उसके स्वजनों ने एजेंट पर दबाव बनाया, तो एजेंट ने उसे सऊदी का फर्जी टिकट व वीजा थमा दिए। उसने जानकारी की तो एजेंट द्वारा दिए गया सऊदी का टिकट व वीजा एडिट किए हुए नकली थे।

    पीड़ित ने बताया कि अब एजेंट ना तो उसके पैसे ही वापस कर रहा है और ना ही उसे विदेश ही भेज रहा है। पीड़ित युवक ने पुलिस से आरोपित एजेंट के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

    कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया तहरीर के आधार पर मामले की जांच कराकर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी।