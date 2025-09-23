पति ने फोन पर दिया तीन तलाक, महिला की आपबीती सुन उड़े पुलिस के होश

हापुड़ के शेखपुर खिचरा गांव में एक महिला ने अपने पति और ससुर पर दहेज उत्पीड़न और फोन पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। पीड़िता समरीन के अनुसार विवाह के बाद से ही दहेज की मांग की जा रही थी और मांग पूरी न होने पर पति ने उसे फोन पर तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में थाना क्षेत्र के शेखपुर खिचरा गांव की एक महिला ने अपने पति और ससुर पर दहेज उत्पीड़न और फोन पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता समरीन ने बताया कि उसका निकाह करीब पांच वर्ष पूर्व गांव के ही नौशाद से हुआ था। विवाह के समय उसके पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। इसके बावजूद निकाह के कुछ समय बाद ही नौशाद ने दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

समरीन ने आरोप लगाया कि उसके पति का साथ उसके ससुर उमरदीन उर्फ पप्पू भी देता रहा। दबाव बढ़ने पर समरीन के पिता ने उसके नाम पर 54 गज का प्लॉट खरीदकर दे दिया। लेकिन दहेज की भूख खत्म नहीं हुई। पति और ससुर उस प्लॉट को बेचकर रकम देने की मांग करने लगे।

समरीन के अनुसार, जब उसकी ओर से मांग पूरी नहीं हुई तो उसका पति पिछले महीने उसे मायके छोड़ गया। पीड़िता का कहना है कि 7 सितंबर को उसके पति ने उसे फोन पर तीन तलाक देकर रिश्ते को खत्म कर दिया।