दिल्ली के बाद हापुड़ पुलिस के फूले हाथ-पांव, 38 Kg हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ दबोचा गया शोएब

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ जिले के पिलखुवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के जखीरे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 38 किलोग्राम प्रतिबंधित एसिड प्लास्टिक के कैन में बरामद किया गया, जो खतरनाक रसायन नियंत्रण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अब पुलिस टीम आरोपी से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। ताकि एसिड की तस्करी के गिरोह तक पहुंचा जा सके।

थाना पिलखुवा प्रभारी श्योपाल सिंह ने बताया कि वह बुधवार दोपहर पुलिस टीम के साथ हिंडालपुर बंबे की पुलिया पर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के लिए गश्त पर थे। दोपहर दो बजे पुलिया से लगभग 50 मीटर दूर एक व्यक्ति को प्लास्टिक के कैन के साथ खड़े देखा। पूछताछ पर व्यक्ति घबरा गया और कैन पर लिखे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के नाम को देखते ही उसकी पोल खुल गई। आरोपी जिला मुरादाबाद के थाना कांठ के गांव उमरी कलां का शोएब है।

पूछताछ में शोएब ने कबूल किया कि उसने कुछ घंटे पहले एक अज्ञात व्यक्ति से यह 38 किलोग्राम एसिड खरीदा था। वह परिवहन के साधन का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने शोएब को उत्तर प्रदेश सरकार की 2015 की विष नियंत्रण नियमावली के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) दिखाने को कहा गया, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहा।

बता दें कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को 2014 की विष (एसिड) सूची में क्रमांक छह पर प्रतिबंधित रसायन के रूप में चिह्नित किया गया है। आरोपी के खिलाफ विष विस्फोटक अधिनियम 1919 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरामद एसिड के कैन से एक लीटर का नमूना प्लास्टिक बोतल में लिया गया, जो परीक्षण के लिए सील कर दिया गया।