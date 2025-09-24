हापुड़ में आज से यातायात के लिए हुआ बड़ा बदलाव, शहर और गांवों के लाखों लोग होंगे परेशान

जागरण संवाददाता, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ जनपद में शहर के यातायात के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। परतापुर रोड स्थित रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य बुधवार से शुरू होगा, जिसके चलते इस मार्ग को लगभग तीन माह के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर इस रोड से जुड़े एक दर्जन से अधिक गांव और शहर के यातायात पर पड़ेगा।

रेलवे सेक्शन इंजीनियर विपिन त्यागी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अंडरपास की सुरक्षा एवं दूर की दक्षता को ध्यान में रखते हुए यह कार्य आवश्यक है।

उन्होंने कहा, फाटक को तीन महीने के लिए बंद किया जा रहा है ताकि नींव और संरचनात्मक कार्यों को सुरक्षित ढंग से पूरा किया जा सके। शेष समय में अन्य कार्य होंगे।

इस बंदी का सबसे बड़ा असर परतापुर रोड से आने-जाने वाले वाहनों पर पड़ेगा, जिन्हें अब वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। यह माना जा रहा है कि इसके कारण जीटी रोड पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाएगा, जिससे यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।