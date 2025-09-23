हाईकोर्ट के आदेश की फाइल दबाकर बैठना पड़ा महंगा, लिपिक सस्पेंड और DM को जाना पड़ा कोर्ट

हापुड़ में डीएम की सख्ती के बाद भी कर्मचारियों की कार्यशैली में सुधार नहीं। एक लिपिक ने कोर्ट के आदेश से जुड़ी फाइल दबा दी जिससे डीएम को खुद हाईकोर्ट जाना पड़ा। तहसील के लिपिक संजीव कुमार ने न्यायालय के आदेश को नहीं पहुंचाया जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया। लापरवाही के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुआ।

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में डीएम और अन्य अधिकारियों की सख्ती के बावजूद कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हो रहा है। महत्वपूर्ण आदेशाें को भी दबाकर बैठ जाना और मनमानी करना इनकी आदत में शुमार हो गया है। आमजन तो इनकी मनमानी से रोजाना ही दो-चार होता है, अबकी बार खुद डीएम को ही परेशानी में डाल दिया है।

बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश की पत्रावली को दबाकर तहसील का लिपिक बैठ गया। इससे आदेश का पालन ही नहीं हो सका। इसके चलते मंगलवार को डीएम अभिषेक पांडेय काे स्वयं हाईकोर्ट जाना पड़ा। जानकारी के अनुसार, तहसील क्षेत्र की एक जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा है। इस मामले में न्यायालय ने 12 अगस्त को जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि अगली तारीख तक जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो डीएम को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। इस मामले को नौ सितंबर को सूचीबद्ध किया गया था। उसके बावजूद जिला प्रशासन हापुड़ की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

दरअसल इसकी पत्रावली एसडीएम से तहसीलदार के यहां पहुंची और वहां पर आरसी लिपिक संजीव कुमार इस मामले को दबाकर बैठ गए। उन्होंने न तो न्यायालय का आदेश अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया और न ही पत्रावली डीएम के पटल पर रखी। अब हाईकोर्ट से जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। तहसीलदार ने न्यायालय से गलती स्वीकार की, लेकिन बात नहीं बनी।