नए साल पर हापुड़ के किसानों को बड़ी राहत, जिले की दोनों चीनी मिलों ने 16.98 करोड़ रुपये का भुगतान किया

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर(हापुड़)। जिले की दोनों चीनी मिलों सिंभावली एवं ब्रजनाथपुर चीनी मिल द्वारा नव वर्ष की पूर्ण संध्या पर 16 करोड़ 98 लाख रुपये का भुगतान किसानों के खाते में भेजा गया है। आइआरपी अनुराग गोयल ने बताया कि किसानों को लगातार भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है।

