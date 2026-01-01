नए साल पर हापुड़ के किसानों को बड़ी राहत, जिले की दोनों चीनी मिलों ने 16.98 करोड़ रुपये का भुगतान किया
हापुड़ जिले की सिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिलों ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर किसानों के खातों में 16.98 करोड़ रुपये का भुगतान भेजा है। आईआरपी अनुराग ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर(हापुड़)। जिले की दोनों चीनी मिलों सिंभावली एवं ब्रजनाथपुर चीनी मिल द्वारा नव वर्ष की पूर्ण संध्या पर 16 करोड़ 98 लाख रुपये का भुगतान किसानों के खाते में भेजा गया है। आइआरपी अनुराग गोयल ने बताया कि किसानों को लगातार भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है।
इसी कड़ी में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सिंभावली ग्रुप की दोनों चीनी मिलों सिंभावली एवं ब्रजनाथपुर द्वारा क्रमश 12:67 करोड़ एवं 04:31 करोड़ कुल 16 करोड़ 98 लाख रुपये का भुगतान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को लगातार भुगतान किया जा रहा है। वहीं नव वर्ष पर किसानों के खाते में भुगतान पहुंचने पर उनमें खुशी पसर गई है।
हालाकि कुछ किसानों का कहना है कि चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू हुए दो माह होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पिछले पेराई सत्र का भी भुगतान नहीं हुआ है। जबकि दूसरे जिलों की मिलों द्वारा गन्ना डालने के 20 दिनों के अंदर भुगतान किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।