Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हापुड़ नगर पालिका में वाइस रिकॉर्डिंग वाले कैमरों को लेकर विवाद, अधिकारी ने अवकाश के लिए पत्र भेजा

    By Mukul Mishra Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:11 AM (IST)

    हापुड़ नगर पालिका परिसर में अधिकारियों के कार्यालयों में वॉयस रिकॉर्डिंग वाले कैमरे लगाए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कर निर्धारण अधिकारी एससी भ ...और पढ़ें

    Hero Image

    हापुड़ नगर पालिका परिसर। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। नगर पालिका परिसर में अधिकारियों के कार्यालय में वाइस रिकार्डिंग करने वाले कैमरे लगा दिए गए हैं। जिसके कारण नगर पालिका में विवाद शुरू हो गया है। वाइस रिकार्डिंग वाले कैमरे लगने से निर्धारण अधिकारी एससी भारतीय नाराज हो गए और उन्होंने अधिशासी अधिकारी को अवकाश के लिए पत्र भेज दिया है। यह मामला अधिकारियों व कर्मचारियों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में नगर पालिका अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सभासदों ने हंगामा कर दिया था। इस प्रकार के मामले नगर पालिका में इस प्रकार के विवाद होते ही रहते हैं। अब एक और नया मामला सामने आ गया है। नगर पालिका परिसर में अधिकारियों के कार्यालयों में वाइस रिकार्डिंग वाले कैमरे लगने से अधिकारियों व कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया है।

    गोपनीयता भंग होने के लगाए आरोप

    उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इससे उनके कार्यालय की गोपनीयता भंग हो रही है। आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों पर नजर बनाए रखने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर ये कैमरे लगवाए हैं। उन्होंने इन्हें हटवाने के लिए मांग कर डाली है।

    वहीं दूसरी ओर बुधवार की सुबह कर निर्धारण अधिकारी एससी भारतीय ने उनकी सीट के सामने वाइस कैमरा लगवाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मामले में अधिशासी अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही एक माह के अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र भी दे दिया है।

    इसके अलावा कैमरे हटवाने की मांग की गई है। पूरे प्रकरण को अधिकारी गुप्त बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए थे। मामले में हर कोई अपना ब्यान तक देने से कतरा रहा है।