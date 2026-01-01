हापुड़ नगर पालिका में वाइस रिकॉर्डिंग वाले कैमरों को लेकर विवाद, अधिकारी ने अवकाश के लिए पत्र भेजा

जागरण संवाददाता, हापुड़। नगर पालिका परिसर में अधिकारियों के कार्यालय में वाइस रिकार्डिंग करने वाले कैमरे लगा दिए गए हैं। जिसके कारण नगर पालिका में विवाद शुरू हो गया है। वाइस रिकार्डिंग वाले कैमरे लगने से निर्धारण अधिकारी एससी भारतीय नाराज हो गए और उन्होंने अधिशासी अधिकारी को अवकाश के लिए पत्र भेज दिया है। यह मामला अधिकारियों व कर्मचारियों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

हाल ही में नगर पालिका अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सभासदों ने हंगामा कर दिया था। इस प्रकार के मामले नगर पालिका में इस प्रकार के विवाद होते ही रहते हैं। अब एक और नया मामला सामने आ गया है। नगर पालिका परिसर में अधिकारियों के कार्यालयों में वाइस रिकार्डिंग वाले कैमरे लगने से अधिकारियों व कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया है।

गोपनीयता भंग होने के लगाए आरोप उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इससे उनके कार्यालय की गोपनीयता भंग हो रही है। आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों पर नजर बनाए रखने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर ये कैमरे लगवाए हैं। उन्होंने इन्हें हटवाने के लिए मांग कर डाली है।

वहीं दूसरी ओर बुधवार की सुबह कर निर्धारण अधिकारी एससी भारतीय ने उनकी सीट के सामने वाइस कैमरा लगवाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मामले में अधिशासी अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही एक माह के अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र भी दे दिया है।