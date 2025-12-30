सपा नेता ने व्यापारी से ठगे 2 लाख रुपये, पीड़ित ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा
हापुड़ में समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता शुभम गुप्ता ने एक फर्नीचर व्यापारी नरेंद्र कुमार जैन से मकान दिलाने के बहाने दो लाख रुपये ठग लिए। व्यापारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में समाजवादी पार्टी (सपा) के एक युवा नेता ने फर्नीचर व्यापारी से मकान दिलाने के बहाने दो लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।
इस मामले में पुलिस ने एसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला दादाबाड़ी के फर्नीचर व्यापारी नरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि बीती 26 जुलाई को गढ़ रोड स्थित साकेत कॉलोनी निवासी सपा नेता शुभम गुप्ता उसकी दुकान पर आए। उसने पीड़ित को बताया कि उसके गोदाम के पास 40 गज का एक मकान उपलब्ध है, जिसे वह 26 लाख रुपये में दिलवा देगा। आरोपी पीड़ित की बातों में आकर उसने बयाने के तौर पर 50 हजार रुपये दे दिए।
इसके दो दिन बाद, 28 जुलाई को शुभम गुप्ता फिर दुकान पर आया और बताया कि मकान का सौदा 26 लाख में तय हो गया है। इसके एवज में उसने डेढ़ लाख रुपये और मांगे। भरोसा कर पीड़ित ने आरोपी को दे दिए।
यह भी पढ़ें- पुलिसकर्मियों से हाथापाई करने वाले तीन स्टंटबाज गिरफ्तार, हापुड़ पुलिस बाकी दो अरोपियों की तलाश में जुटी
इसके बाद आरोपी ने मकान की रसीद जल्द देने का वादा किया था। काफी समय बीत जाने के बाद भी मकान का बैनामा नहीं हुआ। जब पीड़ित ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी टालमटोल करने लगा। बाद में पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। रुपये मांगने पर आरोपी ने अभद्रता की और रुपये लौटाने से इनकार कर दिया।
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि शुभम गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है और जल्द कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।