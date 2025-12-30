सपा नेता ने व्यापारी से ठगे 2 लाख रुपये, पीड़ित ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा

जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में समाजवादी पार्टी (सपा) के एक युवा नेता ने फर्नीचर व्यापारी से मकान दिलाने के बहाने दो लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।

इस मामले में पुलिस ने एसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला दादाबाड़ी के फर्नीचर व्यापारी नरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि बीती 26 जुलाई को गढ़ रोड स्थित साकेत कॉलोनी निवासी सपा नेता शुभम गुप्ता उसकी दुकान पर आए। उसने पीड़ित को बताया कि उसके गोदाम के पास 40 गज का एक मकान उपलब्ध है, जिसे वह 26 लाख रुपये में दिलवा देगा। आरोपी पीड़ित की बातों में आकर उसने बयाने के तौर पर 50 हजार रुपये दे दिए।