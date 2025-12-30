पुलिसकर्मियों से हाथापाई करने वाले तीन स्टंटबाज गिरफ्तार, हापुड़ पुलिस बाकी दो अरोपियों की तलाश में जुटी
हापुड़ में बुलंदशहर रोड पर शराब पीकर बाइक स्टंट कर रहे पांच युवकों ने पुलिसकर्मियों से हाथापाई की। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने अभ ...और पढ़ें
मुकुल मिश्रा, हापुड़। कोतवाली थाना क्षेत्र के बुलंदशहर रोड स्थित अजेंटी मस्जिद के पास रविवार देर रात शराब पीकर बाइक से स्टंट करने का विरोध करने पर पांच युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करते हुए अभद्रता की थी। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा होने के कारण यातायात भी काफी देर तक बाधित हो गया था।
मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन युवकों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया था और यातायात को सुचारू कराया था। मामले में उपनिरीक्षक की तहरीर पर दो सगे भाइयों समेत पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है।
कोठीगेट चौकी प्रभारी रंजीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि रविवार की रात करीब दस बजे घना कोहरा होने के कारण वह पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटवाते हुए वह पुलिस बल के साथ बुलंदशहर रोड स्थित अजेंटी मस्जिद के पास पहुंचे।
यहां पहुंचने पर कुछ युवक बाइक से स्टंट करते हुए जमकर उत्पात मचा रहे थे। उन्हें समझाने का प्रयास किया गया तो वह उसका विरोध करने लगे। आरोपी कसेरठ बाजार स्थित चक्की वाली गली निवासी वासु, गोपीपुरा मोहल्ला सुनील डाक्टर वाली गली निवासी कृष्णा व एक अज्ञात युवक ने उत्पात मचाते हुए पुलिसकर्मियों के साथ जमकर अभद्रता व हाथापाई कर दी। इससे रोड पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और काफी लंबा जाम लग गया।
यहीं पास में खड़े वासु के भाई नगर पालिका के डायट परिसर निवासी केशव कुमार व अर्पित ने उत्तेजति होकर धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर और रास्ता अवरुद्ध करते हुए कानून व्यवस्था बाधित की। थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट का कहना है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
वासु, केशव कुमार और अर्पित को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार चल रहे दो आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनकी तलाश करने के लिए संभावित स्थानों पर दबिश डाली जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
