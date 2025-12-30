हापुड़ में सर्राफ और उसके भाई को घर पर बुलाकर बंद कमरे में पीटा, महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, हापुड़। देहात थाना क्षेत्र में सर्राफ अपने भाई के साथ आभूषण के बाकी रुपये लेने गया तो महिला समेत चार लोगों और अज्ञात ने जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।्र

कोतवाली थाना क्षेत्र के खारी कुआं मोहल्ले के रहने वाले सर्राफा व्यापारी सचिन वर्मा ने थाना देहात में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी स्वर्ग आश्रम रोड पर महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। करीब छह माह पहले मनोज सिरोही व उनकी पत्नी उनकी दुकान से करीब सात लाख रुपये के सोने के आभूषण लेकर गए थे।

उन्होंने पांच लाख रुपये तो दे दिए थे, लेकिन दो लाख रुपये नहीं दिए थे। लगातार उनके घर जाकर रुपये मांगे, लेकिन उन्होंने शेष रुपये नहीं दिए। 28 दिसंबर को मनोज के भतीजे कपिल सिरोही का फोन आया और उसने कहा कि वह अपने शेष रुपये ले जाए।

जिस पर पीड़ित और उनका भाई नितिन उनके घर पहुंचे तो मनोज की पत्नी ने अंदर बुलाकर घर का दरवाजा बंद कर लिया। घर में मौजूद कपिल, कपिल का फौजी भाई, मनोज, मनोज की पत्नी व अज्ञात लोगों ने पीड़ित और उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया।