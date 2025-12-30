Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हापुड़ में सर्राफ और उसके भाई को घर पर बुलाकर बंद कमरे में पीटा, महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

    By DHARAM PAL SINGH ARYAEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:46 AM (IST)

    हापुड़ में एक सर्राफा व्यापारी और उनके भाई पर आभूषण के बकाया रुपये मांगने पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी मनोज सिरोही और उनके परिवार ने सात लाख के आभू ...और पढ़ें

    Hero Image
    arrested

    जागरण संवाददाता, हापुड़। देहात थाना क्षेत्र में सर्राफ अपने भाई के साथ आभूषण के बाकी रुपये लेने गया तो महिला समेत चार लोगों और अज्ञात ने जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।्र

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली थाना क्षेत्र के खारी कुआं मोहल्ले के रहने वाले सर्राफा व्यापारी सचिन वर्मा ने थाना देहात में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी स्वर्ग आश्रम रोड पर महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। करीब छह माह पहले मनोज सिरोही व उनकी पत्नी उनकी दुकान से करीब सात लाख रुपये के सोने के आभूषण लेकर गए थे।

    उन्होंने पांच लाख रुपये तो दे दिए थे, लेकिन दो लाख रुपये नहीं दिए थे। लगातार उनके घर जाकर रुपये मांगे, लेकिन उन्होंने शेष रुपये नहीं दिए। 28 दिसंबर को मनोज के भतीजे कपिल सिरोही का फोन आया और उसने कहा कि वह अपने शेष रुपये ले जाए।

    जिस पर पीड़ित और उनका भाई नितिन उनके घर पहुंचे तो मनोज की पत्नी ने अंदर बुलाकर घर का दरवाजा बंद कर लिया। घर में मौजूद कपिल, कपिल का फौजी भाई, मनोज, मनोज की पत्नी व अज्ञात लोगों ने पीड़ित और उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया।

    इतना ही नहीं आरोपियों ने गला दबाकर उन्हें मारने का भी प्रयास करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो उनकी जान बच सकी। थाना प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार का कहना है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा पर हंगामा, किसानों के आरोपों से गरमाया माहौल