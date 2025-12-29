हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा पर हंगामा, किसानों के आरोपों से गरमाया माहौल

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। छिजारसी टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति से जुड़े पदाधिकारियों और टोल कर्मियों के बीच विवाद का गहरा गया है। किसानों ने टोल कर्मियों पर गाली-गलौज और करने और जाति सूचक शब्द कहने, जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायत दी है।

शिकायत के अनुसार हापुड़ के कविनगर के रहने वाले मनोज कुमार अपनी स्कॉर्पियो से गाजियाबाद से आ रहे थे। वाहन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्मवीर प्रधान, आकाश यादव, अंशुल त्यागी और विक्की त्यागी थे। आरोप है कि छिजारसी टोल प्लाजा पर कुछ टोल कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी रोक ली। इस पर आपत्ति जताने पर टोल कर्मियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और आकाश यादव के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। किसानों ने जान से मारने की नीयत से हमला करने का भी आरोप लगाया है।