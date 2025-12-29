हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा पर हंगामा, किसानों के आरोपों से गरमाया माहौल
छिजारसी टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के पदाधिकारियों और टोल कर्मियों के बीच विवाद गहरा गया है। किसानों ने टोल कर्मियों पर गाली-गलौज, ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पिलखुवा। छिजारसी टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति से जुड़े पदाधिकारियों और टोल कर्मियों के बीच विवाद का गहरा गया है। किसानों ने टोल कर्मियों पर गाली-गलौज और करने और जाति सूचक शब्द कहने, जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायत दी है।
शिकायत के अनुसार हापुड़ के कविनगर के रहने वाले मनोज कुमार अपनी स्कॉर्पियो से गाजियाबाद से आ रहे थे। वाहन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्मवीर प्रधान, आकाश यादव, अंशुल त्यागी और विक्की त्यागी थे। आरोप है कि छिजारसी टोल प्लाजा पर कुछ टोल कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी रोक ली। इस पर आपत्ति जताने पर टोल कर्मियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और आकाश यादव के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। किसानों ने जान से मारने की नीयत से हमला करने का भी आरोप लगाया है।
मामला बढ़ने पर डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
वहीं टोल प्रबंधन की ओर से सभी आरोपों को निराधार बताया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
