    हापुड़ के अठसैनी गांव में दुकानदार को पीट-पीटकर मार डाला, तनाव को देख कई थानों की फोर्स तैनात

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:51 AM (IST)

    हापुड़ के अठसैनी गांव में परचून दुकानदार संजय की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पड़ोसियों से विवाद के बाद डंडों से हमला किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है और मौके पर पुलिस बल तैनात है। आगे विस्तार से पढ़िए पूरी घटना के बारे में।

    हापुड़ के अठसैनी गांव में दुकानदार को पीट-पीटकर मार डाला। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ के अठसैनी गांव में एक सनसनीखेज वारदात को गई। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव अठसैनी में परचून की दुकान करने वाले संजय (48 वर्ष) पुत्र हरपाल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

    मृतक दुकानदार का सुबह पड़ोस के लोगों से विवाद हुआ था। उसको डंडों से पीट-पीटकर घायल कर दिया था। वहीं, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।

    बताया गया कि घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और मौके पर तीन थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

