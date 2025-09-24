हापुड़ में मां-बेटे पर फावड़े से जानलेवा हमला, पुलिस की जांच में सामने आई विवाद की ये वजह
हापुड़ के ददायरा गांव में सिंचाई के विवाद में तीन लोगों ने एक युवक और उसकी मां पर फावड़े से हमला कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। विवाद पानी लगाने को लेकर था।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में नलकूप पर पानी लगाने के विवाद को लेकर तीन आरोपितों ने थाना देहात क्षेत्र के गांव ददायरा के युवक व उसकी मां पर धारदार फावड़े से वार कर उनकी हत्या का प्रयास किया। घायल मां-बेटा का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस में दी तहरीर में गांव ददायरा के अरुण ने बताया कि उसका गांव के ही तरुण के साथ नलकूप पर पानी लगाने को लेकर विवाद चला आ रहा है। मंगलवार सुबह वह खेत पर काम करने गया था। तरुण भी अपने खेत पर काम रहा रहा था। इसी बीच दोनों की आपस में कहासुनी हो गई। इस दौरान वहां खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों ने मामला शांत करा दिया। जिसके बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए।
यह भी पढ़ें- Hapur: तनाव को देख तैनात किया भारी पुलिस बल, नमाज के दौरान दो पक्षों में जमकर हुआ था पथराव
गांव में पहुंचने पर आरोपित ने उसके साथ गाली गलौज कर अभद्रता कर दी। विरोध पर आरोपित व उसके पक्ष के मनीष व यतिन ने धारदार फावड़े से पीड़ित व उसकी मां इंद्रेशबाला पर वार कर दिया। जिससे दोनों लहूलुहान हो गया। विवाद होता देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जिन्हें आता देखकर आरोपित मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी पर स्वजन मौके पर पहुंचे। जिन्होंने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया।
थाना देहात प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।