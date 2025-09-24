हापुड़ में मां-बेटे पर फावड़े से जानलेवा हमला, पुलिस की जांच में सामने आई विवाद की ये वजह

हापुड़ के ददायरा गांव में सिंचाई के विवाद में तीन लोगों ने एक युवक और उसकी मां पर फावड़े से हमला कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। विवाद पानी लगाने को लेकर था।

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में नलकूप पर पानी लगाने के विवाद को लेकर तीन आरोपितों ने थाना देहात क्षेत्र के गांव ददायरा के युवक व उसकी मां पर धारदार फावड़े से वार कर उनकी हत्या का प्रयास किया। घायल मां-बेटा का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस में दी तहरीर में गांव ददायरा के अरुण ने बताया कि उसका गांव के ही तरुण के साथ नलकूप पर पानी लगाने को लेकर विवाद चला आ रहा है। मंगलवार सुबह वह खेत पर काम करने गया था। तरुण भी अपने खेत पर काम रहा रहा था। इसी बीच दोनों की आपस में कहासुनी हो गई। इस दौरान वहां खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों ने मामला शांत करा दिया। जिसके बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए।