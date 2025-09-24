हापुड़ में नमाज के दौरान दो पक्षों में पथराव, तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात

हापुड़ के शेखपुरा खिचरा गांव में नमाज के दौरान बच्चों के नमाज पढ़ने को लेकर हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में थाना क्षेत्र के गांव शेखपुरा खिचरा में मंगलवार देर शाम नमाज पढ़ने के दौरान हुई कहासुनी अचानक मारपीट में बदल गई। इस घटना में एक पक्ष से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

