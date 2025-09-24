हापुड़ में नमाज के दौरान दो पक्षों में पथराव, तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात
हापुड़ के शेखपुरा खिचरा गांव में नमाज के दौरान बच्चों के नमाज पढ़ने को लेकर हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में थाना क्षेत्र के गांव शेखपुरा खिचरा में मंगलवार देर शाम नमाज पढ़ने के दौरान हुई कहासुनी अचानक मारपीट में बदल गई। इस घटना में एक पक्ष से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहीं, सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलाना में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में हापुड़ रेफर कर दिया गया।
ग्रामीण लुकमान ने पुलिस को बताया कि दो दिन से बच्चों के नमाज पढ़ने को लेकर पड़ोसी पक्ष से विवाद चल रहा था। मंगलवार की शाम नमाज अदा करने के बाद जैसे ही वह घर लौट रहे थे, तभी आरोपित शाहिद, आरिफ, गुलहसन, फुरकान, राजू, साजिद, हसरत और वसीम ने ताहिर, पप्पू और जावेद पर हमला कर दिया।
इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोपितों ने पीड़ित पक्ष की एक दुकान में भी तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया।
वहीं, गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मामले की जांच की जा रही है।
