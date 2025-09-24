Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाबालिक लड़की को शराब पिलाकर... आरोपियों की धमकी के बाद पुलिस महकमे में खलबली

    By Kesav Tyagi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:15 AM (IST)

    हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के को शराब पिलाकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वायरल वीडियो से पीड़ित और उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शराब पिलाकर की किशोर से की अश्लीलता, बनाया आपत्तिजनक वीडियो। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हापुड़। देहात थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाले एक किशोर को चार आरोपियों ने पहले जबरन शराब पिलाई और फिर मोबाइल से उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। धमकी दी कि अगर पुलिस या परिजनों से शिकायत की तो वीडियो वायरल कर देंगे और जान से मार देंगे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहात थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि 18 सितंबर 2025 की शाम को रमन नाम का एक अज्ञात व्यक्ति उसके नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर मोहल्ले के एक स्कूल में ले गया। वहां पहले से ही दो अज्ञात लोग भरत, यश और वंश मौजूद थे।

    चारों ने मिलकर उसके बेटे को शराब पिलाई और उसे नशे में धुत कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने किशोर के साथ अश्लील हरकतें कीं और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। उन्होंने बेटे को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वे वीडियो वायरल कर देंगे।

    बेटा घर लौटा और पीड़ित को अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद आरोपियों ने अपनी धमकी को अंजाम दिया और वीडियो वायरल कर दिया। कई लोग अब इस वीडियो को अपने मोबाइल फोन पर शेयर कर रहे हैं, जिससे पीड़ित और उसके परिवार की मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुँच रहा है।

    हापुड़ देहात थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।