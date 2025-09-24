नाबालिक लड़की को शराब पिलाकर... आरोपियों की धमकी के बाद पुलिस महकमे में खलबली

हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के को शराब पिलाकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वायरल वीडियो से पीड़ित और उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है।

जागरण संवाददाता, हापुड़। देहात थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाले एक किशोर को चार आरोपियों ने पहले जबरन शराब पिलाई और फिर मोबाइल से उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। धमकी दी कि अगर पुलिस या परिजनों से शिकायत की तो वीडियो वायरल कर देंगे और जान से मार देंगे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देहात थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि 18 सितंबर 2025 की शाम को रमन नाम का एक अज्ञात व्यक्ति उसके नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर मोहल्ले के एक स्कूल में ले गया। वहां पहले से ही दो अज्ञात लोग भरत, यश और वंश मौजूद थे।

चारों ने मिलकर उसके बेटे को शराब पिलाई और उसे नशे में धुत कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने किशोर के साथ अश्लील हरकतें कीं और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। उन्होंने बेटे को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वे वीडियो वायरल कर देंगे।

बेटा घर लौटा और पीड़ित को अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद आरोपियों ने अपनी धमकी को अंजाम दिया और वीडियो वायरल कर दिया। कई लोग अब इस वीडियो को अपने मोबाइल फोन पर शेयर कर रहे हैं, जिससे पीड़ित और उसके परिवार की मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुँच रहा है।