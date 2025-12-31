हापुड़ में संपत्ति पर कब्जा लेने गई टीम लौटी बैरंग, इस वजह से नहीं हो सकी कार्रवाई
हापुड़ के धौलाना स्थित ककराना गांव में एक औद्योगिक परिसर पर कब्जा लेने गई टीम को मंगलवार को बैरंग लौटना पड़ा। बैंक ने लोन अदायगी न होने पर संपत्ति पर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ जनपद में धौलाना के गांव ककराना में धौलाना मसूरी मार्ग पर स्थित एक औद्योगिक परिसर का कब्जा लेने गई टीम मंगलवार को बैरंग वापस लौट आई। इस दौरान प्रशासन पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचा था लेकिन, उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने का आदेश देखकर उन्हें बिना कब्जा लिए ही वापस लौटना पड़ा।
जानकारी के अनुसार, ककराना पेट्रोल पंप के समीप एक फैक्ट्री ने अपनी संपत्ति बंधक बनाते लोन लिया था। लोन की अदायगी न होने पर बैंक ने सर्फेसी कानून के तहत संपत्ति पर कब्जा लेने आदेश न्यायालय से पारित करवा लिया।
मंगलवार को बैंक के कर्मचारी नायब तहसीलदार अमरपाल सिंह के नेतृत्व में प्रशासन व पुलिस बल के साथ संपत्ति का कब्जा लेने पहुंचे थे। जैसे ही बैंक कर्मचारी ने कब्जा करने का नोटिस दिखाया तो फैक्ट्री मालिक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश दिखाते हुए बताया कि उनका लेनदेन संबंधित वाद ऋण वसूली अधिकरण में लंबित है।
यह भी पढ़ें- हापुड़ में 60 लाख का गांजा जब्त, चार तस्कर गिरफ्तार; प्रधान निकला मास्टरमाइंड
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश देख टीम वापस लौट आई। नया तहसीलदार अमरपाल सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में टीम वापस लौटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।