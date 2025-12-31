हापुड़ में संपत्ति पर कब्जा लेने गई टीम लौटी बैरंग, इस वजह से नहीं हो सकी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ जनपद में धौलाना के गांव ककराना में धौलाना मसूरी मार्ग पर स्थित एक औद्योगिक परिसर का कब्जा लेने गई टीम मंगलवार को बैरंग वापस लौट आई। इस दौरान प्रशासन पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचा था लेकिन, उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने का आदेश देखकर उन्हें बिना कब्जा लिए ही वापस लौटना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, ककराना पेट्रोल पंप के समीप एक फैक्ट्री ने अपनी संपत्ति बंधक बनाते लोन लिया था। लोन की अदायगी न होने पर बैंक ने सर्फेसी कानून के तहत संपत्ति पर कब्जा लेने आदेश न्यायालय से पारित करवा लिया।