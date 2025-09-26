थानेदार की दरियादिली देख महिला की आंखों से छलके आंसू, सिर्फ एक कॉल ने बदल दी विधवा की जिंदगी

हापुड़ पुलिस ने मानवता का उदाहरण पेश करते हुए एक 65 वर्षीय विधवा महिला की मदद की। महिला ने पुलिस को कॉल करके अपनी परेशानी बताई जिसके बाद थाना प्रभारी उसे डॉक्टर के पास ले गए और आंखों की जांच करवाकर चश्मा बनवाया। महिला की आर्थिक तंगी और कमजोर स्वास्थ्य को देखते हुए पुलिस ने उसे सहारा दिया जिससे महिला बहुत खुश हुई।

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न केवल कानून की रखवाली करती है, बल्कि जरूरतमंदों के लिए तैयार खड़ी रहती है। बृहस्पतिवार को मदद के लिए कॉल करने पर थाना देहात प्रभारी मिशन शक्ति टीम के साथ मोहल्ला सर्वोदय कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया के पास रहने वाली 65 वर्षीय विधवा महिला के पास पहुंचे।

