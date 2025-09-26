Language
    थानेदार की दरियादिली देख महिला की आंखों से छलके आंसू, सिर्फ एक कॉल ने बदल दी विधवा की जिंदगी

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:42 AM (IST)

    हापुड़ पुलिस ने मानवता का उदाहरण पेश करते हुए एक 65 वर्षीय विधवा महिला की मदद की। महिला ने पुलिस को कॉल करके अपनी परेशानी बताई जिसके बाद थाना प्रभारी उसे डॉक्टर के पास ले गए और आंखों की जांच करवाकर चश्मा बनवाया। महिला की आर्थिक तंगी और कमजोर स्वास्थ्य को देखते हुए पुलिस ने उसे सहारा दिया जिससे महिला बहुत खुश हुई।

    थानेदार ने आंखों पर पहनाया चश्मा, खुशी के आंसू बहाने लगी अम्मा।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न केवल कानून की रखवाली करती है, बल्कि जरूरतमंदों के लिए तैयार खड़ी रहती है। बृहस्पतिवार को मदद के लिए कॉल करने पर थाना देहात प्रभारी मिशन शक्ति टीम के साथ मोहल्ला सर्वोदय कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया के पास रहने वाली 65 वर्षीय विधवा महिला के पास पहुंचे।

    वहीं, महिला की तकलीफ देखकर थानेदार महिला को चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। जहां आंखों की जांच कराकर वृद्धा को चश्मा पहनाया। यह वो पल था जब इस संवेदना को देखकर वृद्धा खुशी के आंसू बहाने लगी।

    मोहल्ला सर्वोदय कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया के पास रहने वाली 65 वर्षीय विधवा महिला ने बृहस्पतिवार को मदद के लिए देहात पुलिस को कॉल की। जिसके बाद थानेदार विजय गुप्ता टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थानेदार के पूछने पर महिला ने बताया कि पति की मृत्यु आठ साल पहले हो चुकी है। तीन बेटियों के होने के बावजूद, वह अकेले ही अपने जीवन का गुजारा कर रही हैं।

    बताया कि आर्थिक तंगी और कमजोर स्वास्थ्य ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। खासकर, उनकी आंखों की रोशनी कम होने के कारण रोजमर्रा के कामों में भारी परेशानी हो रही थी।

    महिला की आपबीती सुनते ही थानेदार वृद्धा को तुरंत चिकित्सक के पास ले गए। जहां चिकित्सक ने वृद्धा की आंखों की जांच की। जांच के बाद थानेदार ने चिकित्सक के कहने पर वृद्धा के लिए चश्मा बनवाया। उन्होंने अपने हाथों से वृद्धा को चश्मा पहनाया। इस दौरान खुशी जाहिर करते हुए वृद्धा ने कहा, अब सब कुछ साफ दिख रहा है, जीवन आसान हो गया। उन्होंने दिल खोलकर थानेदार को आर्शिवाद दिया।