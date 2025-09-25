Language
    SP ने पैदल गश्त कर देखी देवी पंडाल की व्यवस्था, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश

    By Anurag Mishra Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:05 PM (IST)

    हमीरपुर में शारदीय नवरात्रि और मिशन शक्ति अभियान के तहत एसपी डॉ. दीक्षा शर्मा ने नवदुर्गा पंडालों में पंपलेट बांटकर महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने पैदल गश्त कर सुरक्षा का जायजा लिया महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। एसपी ने सीसीटीवी कैमरों और यातायात प्रबंधन पर भी दिशा-निर्देश दिए।

    एसपी ने पैदल गश्त देखे देवी पंडाल। जागरण

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर । शारदीय नवरात्र एवं मिशन शक्ति अभियान के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक डा.दीक्षा शर्मा द्वारा सदर कोतवाली के नवदुर्गा पंडाल में जाकर पंपलेट वितरित कर महिलाओं व बालिकाओ को जागरूक किया गया तथा पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

    बुधवार की रात पुलिस अधीक्षक ने सीओ सदर राजेश कमल व कोतवाल राकेश कुमार समेत भारी पुलिस बल के साथ एसपी कार्यालय से पैदल गश्त शुरू की। इस दौरान उन्होंने दीक्षित तिराहा, किंगरोड, सुभाष बाजार, देवादास मंदिर, रमेड़ी, श्री विद्या मंदिर रोड का भ्रमण करते हुए देवी पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पंडाल में मौजूद लोगों से बातचीत कर सुरक्षा संबंधी जानकारी ली।

    महिला हेल्पलाइन के बारे में दी जानकारी

    इसके साथ ही एसपी ने देवी पंडाल में व चौराहों में मौजूद महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए और महिला हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181,1930 आदि के बारे में विस्तार से बताया।

    पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्कता बरतने, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान एसपी ने संबंधित अधिकारियों को सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं भीड़ नियंत्रण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।