SP ने पैदल गश्त कर देखी देवी पंडाल की व्यवस्था, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश

हमीरपुर में शारदीय नवरात्रि और मिशन शक्ति अभियान के तहत एसपी डॉ. दीक्षा शर्मा ने नवदुर्गा पंडालों में पंपलेट बांटकर महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने पैदल गश्त कर सुरक्षा का जायजा लिया महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। एसपी ने सीसीटीवी कैमरों और यातायात प्रबंधन पर भी दिशा-निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर । शारदीय नवरात्र एवं मिशन शक्ति अभियान के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक डा.दीक्षा शर्मा द्वारा सदर कोतवाली के नवदुर्गा पंडाल में जाकर पंपलेट वितरित कर महिलाओं व बालिकाओ को जागरूक किया गया तथा पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

बुधवार की रात पुलिस अधीक्षक ने सीओ सदर राजेश कमल व कोतवाल राकेश कुमार समेत भारी पुलिस बल के साथ एसपी कार्यालय से पैदल गश्त शुरू की। इस दौरान उन्होंने दीक्षित तिराहा, किंगरोड, सुभाष बाजार, देवादास मंदिर, रमेड़ी, श्री विद्या मंदिर रोड का भ्रमण करते हुए देवी पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पंडाल में मौजूद लोगों से बातचीत कर सुरक्षा संबंधी जानकारी ली।

महिला हेल्पलाइन के बारे में दी जानकारी इसके साथ ही एसपी ने देवी पंडाल में व चौराहों में मौजूद महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए और महिला हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181,1930 आदि के बारे में विस्तार से बताया।