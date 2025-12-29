गोकशी की तैयारी कर रहे चार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ एक बदमाश; गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, ब्रजघाट। कोतवाली क्षेत्र के अल्लाबक्ख्शपुर के जंगल में रात करीब नौ बजे गोकशी की तैयारी कर रहे चार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि तीन अन्य बदमाशों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है।

कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर पुलिस रविवार की देर शाम अल्लाबक्ख्शपुर के रास्ते पर गश्त कर रही थी। जैसे ही पुलिस नाले के किनारे पहुंची तो वहां ईंख के खेत से अजीब सी आवाज आई। इस दौरान पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो वहां एक बैल बंधा हुआ था तथा चार लोग वहां गोकशी करने की तैयारी कर रहे थे।

पुलिस ने उनको चेतावनी दी तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश के टांग में गोली जा लगी, जबकि घेराबंदी कर तीन अन्य बदमाशों को दबोच लिया गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया।