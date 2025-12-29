गोकशी की तैयारी कर रहे चार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ एक बदमाश; गिरफ्तार
ब्रजघाट के अल्लाबक्ख्शपुर जंगल में पुलिस और गोकशी की तैयारी कर रहे चार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश आकिल घायल हो गया, जब ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, ब्रजघाट। कोतवाली क्षेत्र के अल्लाबक्ख्शपुर के जंगल में रात करीब नौ बजे गोकशी की तैयारी कर रहे चार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि तीन अन्य बदमाशों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है।
कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर पुलिस रविवार की देर शाम अल्लाबक्ख्शपुर के रास्ते पर गश्त कर रही थी। जैसे ही पुलिस नाले के किनारे पहुंची तो वहां ईंख के खेत से अजीब सी आवाज आई। इस दौरान पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो वहां एक बैल बंधा हुआ था तथा चार लोग वहां गोकशी करने की तैयारी कर रहे थे।
पुलिस ने उनको चेतावनी दी तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश के टांग में गोली जा लगी, जबकि घेराबंदी कर तीन अन्य बदमाशों को दबोच लिया गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया।
यह भी पढ़ें- हापुड़ में हाईवोल्टेज ड्रामा: आपसी विवाद के बाद नशे की हालत में पुलिस से भिड़े युवक, बुलंदशहर रोड पर लगा जाम
पुलिस ने मौके से एक जिंदा बैल, गोकशी के उपकरण, एक बाइक, 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा एवं खोखा कारतूस को बरामद किया है।
आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस
पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम पता गढ़मुक्तेश्वर के मीरारेती के मोहल्ला झंडे वाला हाल पता अमरोहा के थाना गजरौला के मोहम्मदाबाद के रहने वाले आकिल एवं नदीम, गढ़ के मीरा रेती के मोहल्ला झंडेवाला का रहने वाला जैद तथा अमरोहा के थाना गजरौला के मोहम्मदाबाद का रहने वाला अकबर बताया।
पुलिस की गोली लगने से आकिल घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाशों का अपराधिक इतिहास खंगालना शुरू कर दिया है तथा अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।