हापुड़ में मीट कारोबारी हाजी यासीन पर तीसरे दिन भी शिकंजा, ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही टीम

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ जिले में सोमवार सुबह शुरू हुई आयकर विभाग की दिल्ली से आई विशेष टीम की छापामारी तीसरे दिन भी जारी है। पिछले तीन दिनों से प्रमुख मीट कारोबारी हाजी यासीन, दाना कारोबारी असलम कुरैशी, कर अधिवक्ता नितिन गर्ग और उनके भाई गौरव सहित छह से अधिक ठिकानों पर टीम के सदस्य दस्तावेज खंगाल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, लाखों-करोड़ों रुपयों की टैक्स चोरी जल्द ही उजागर होगी।

बता दें कि सोमवार सुबह करीब सात बजे दिल्ली से रवाना हुई आयकर विभाग की 50 से अधिक सदस्यीय टीम ने हापुड़ में पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अचानक छापा मारा। टीम ने सबसे पहले बुलंदशहर रोड स्थित ईदगाह रोड पर मीट कारोबारी हाजी यासीन के पुराने घर और आफिस पर पहुंचकर दस्तावेजों की तलाशी ली। हाजी यासीन मीट निर्यात का बड़ा नाम हैं। उसकी गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री पर भी समानांतर जांच पहुंची है।