    हापुड़ में मीट कारोबारी हाजी यासीन पर तीसरे दिन भी शिकंजा, ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही टीम

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:28 AM (IST)

    हापुड़ में आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। टीम मीट कारोबारी हाजी यासीन, असलम कुरैशी, नितिन गर्ग और अन्य के ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच कर रही है। विभाग को टैक्स चोरी के सबूत मिलने की उम्मीद है। टीम ने कई लोगों से पूछताछ की है और संदिग्ध दस्तावेजों को जब्त किया है। जल्द ही टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना है।

    केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ जिले में सोमवार सुबह शुरू हुई आयकर विभाग की दिल्ली से आई विशेष टीम की छापामारी तीसरे दिन भी जारी है। पिछले तीन दिनों से प्रमुख मीट कारोबारी हाजी यासीन, दाना कारोबारी असलम कुरैशी, कर अधिवक्ता नितिन गर्ग और उनके भाई गौरव सहित छह से अधिक ठिकानों पर टीम के सदस्य दस्तावेज खंगाल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, लाखों-करोड़ों रुपयों की टैक्स चोरी जल्द ही उजागर होगी।

    बता दें कि सोमवार सुबह करीब सात बजे दिल्ली से रवाना हुई आयकर विभाग की 50 से अधिक सदस्यीय टीम ने हापुड़ में पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अचानक छापा मारा। टीम ने सबसे पहले बुलंदशहर रोड स्थित ईदगाह रोड पर मीट कारोबारी हाजी यासीन के पुराने घर और आफिस पर पहुंचकर दस्तावेजों की तलाशी ली। हाजी यासीन मीट निर्यात का बड़ा नाम हैं। उसकी गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री पर भी समानांतर जांच पहुंची है।

    इसके अलावा आवास विकास कॉलोनी में दाना कारोबारी असलम कुरैशी के आवास पर कार्रवाई भी मीट कारोबारी से जुड़े होने के कारण की जा रही है। श्रीनगर मोहल्ले में हापुड़ टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव और प्रमुख कर अधिवक्ता नितिन गर्ग भी हाजी यासीन के कानूनी सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही नितिन गर्ग के भाई गौरव गर्ग के आवास पर भी टीम ने दबिश दी थी।

    पिछले तीन दिनों से टीम के सदस्य कई लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कर रहे हैं। बारीकी से दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। संदिग्ध दस्तावेजों को जब्त कर सील किया जा रही है। इन दस्तावेजों में संदिग्ध लेन-देन के प्रमाण मिलने की बात कही जा रही है।

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जल्द ही बड़ी टैक्स चोरी से पर्दा हटने वाला है। अभी कार्रवाई जारी है। जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।