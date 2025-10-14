हापुड़ में खुलेआम चल रहा बड़ा 'खेल', छापामारी के दौरान पकड़ा गया नकली मावा और पनीर

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में तहसील धौलाना क्षेत्र में नकली मावा और पनीर बनाने का कारोबार खुलेआम फलफूल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की लापरवाही के चलते मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं।

गांवों में चल रही अवैध भट्टियों पर न तो छापामारी हो रही है और न ही कोई ठोस कार्रवाई दिखाई दे रही है। ग्रामीण रमेश सिंह ने बताया कि लालपुर, शौलाना, डहाना, सपनावत, बडौदा सिहानी सहित आसपास के कई गांवों में दिन-रात नकली मावा तैयार किया जा रहा है।