    हापुड़ में खुलेआम चल रहा बड़ा 'खेल', छापामारी के दौरान पकड़ा गया नकली मावा और पनीर

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में नकली मावा और पनीर का कारोबार खुलेआम चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की लापरवाही के चलते मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। घटिया केमिकल से बने मिलावटी मावे से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। विभाग केवल औपचारिक जांच करता है, जिससे मिलावटखोरों पर कोई असर नहीं होता।

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में तहसील धौलाना क्षेत्र में नकली मावा और पनीर बनाने का कारोबार खुलेआम फलफूल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की लापरवाही के चलते मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं।

    गांवों में चल रही अवैध भट्टियों पर न तो छापामारी हो रही है और न ही कोई ठोस कार्रवाई दिखाई दे रही है। ग्रामीण रमेश सिंह ने बताया कि लालपुर, शौलाना, डहाना, सपनावत, बडौदा सिहानी सहित आसपास के कई गांवों में दिन-रात नकली मावा तैयार किया जा रहा है।

    इन भट्टियों पर घटिया केमिकल और सिंथेटिक पदार्थों की मदद से मिलावटी मावा और पनीर बनाया जाता है, जिसे बाद में बाजारों में असली बताकर बेचा जाता है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

    ग्रामीणों का आरोप है कि खाद्य सुरक्षा विभाग केवल औपचारिक जांच कर खानापूर्ति करता है। हर साल कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई दिखा दी जाती है, लेकिन असली गुनहगारों पर कोई असर नहीं पड़ता। मिलावटी मावे का यह कारोबार त्योहारों के मौसम में और तेज हो जाता है।