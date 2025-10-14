मीट कारोबारी हाजी यासीन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी, करीबियों पर भी शिकंजा; जल्द खुलेंगे बड़े राज

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ जिले में सोमवार सुबह शुरू हुई छापामारी मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। आयकर विभाग की दिल्ली से आई विशेष टीम ने यह छापामारी की है। बताया गया कि यह कार्रवाई प्रमुख मीट कारोबारी हाजी यासीन, दाना कारोबारी असलम कुरैशी, कर अधिवक्ता नितिन गर्ग और उनके भाई गौरव सहित छह से अधिक ठिकानों पर केंद्रित रही। सूत्रों के अनुसार, टैक्स चोरी के लाखों-करोड़ों रुपये के बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। जिसमें फर्जी दस्तावेज, अनियमित निर्यात लेन-देन और मुखौटा कंपनियों का खेल शामिल हो सकता है। मीट व्यापारी के हरियाणा के मेवात, मुंबई और बुलंदशहर स्थित प्रतिष्ठान पर भी कार्रवाई की जा रही है। सभी स्थानों पर कार्रवाई में करीब 250 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं।

रातभर की पूछताछ, खंगाले दस्तावेज सोमवार सुबह करीब सात बजे दिल्ली से रवाना हुई आयकर विभाग की 50 से अधिक सदस्यीय टीम ने हापुड़ में पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अचानक छापा मारा। टीम ने सबसे पहले बुलंदशहर रोड स्थित ईदगाह रोड पर मीट कारोबारी हाजी यासीन के पुराने घर और ऑफिस पर पहुंचकर दस्तावेजों की तलाशी ली। हाजी यासीन मीट निर्यात का बड़ा नाम हैं। उसकी गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री पर भी समानांतर जांच पहुंची है।

इसके अलावा आवास विकास कॉलोनी में दाना कारोबारी असलम कुरैशी के आवास पर कार्रवाई भी मीट कारोबारी से जुड़े होने के कारण की जा रही है। श्रीनगर मोहल्ले में हापुड़ टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव और प्रमुख कर अधिवक्ता नितिन गर्ग भी हाजी यासीन के कानूनी सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं।