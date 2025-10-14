Language
    मीट कारोबारी हाजी यासीन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी, करीबियों पर भी शिकंजा; जल्द खुलेंगे बड़े राज

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:44 AM (IST)

    हापुड़ में आयकर विभाग की टीम ने मीट कारोबारी हाजी यासीन और अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर छापामारी की। यह कार्रवाई दिल्ली से आई विशेष टीम द्वारा की जा रही है, जिसमें टैक्स चोरी के बड़े खुलासे होने की संभावना है। टीम ने फर्जी दस्तावेजों और अनियमित लेन-देन की जांच की, जिसमें 250 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया है।

    केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ जिले में सोमवार सुबह शुरू हुई छापामारी मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। आयकर विभाग की दिल्ली से आई विशेष टीम ने यह छापामारी की है।

    बताया गया कि यह कार्रवाई प्रमुख मीट कारोबारी हाजी यासीन, दाना कारोबारी असलम कुरैशी, कर अधिवक्ता नितिन गर्ग और उनके भाई गौरव सहित छह से अधिक ठिकानों पर केंद्रित रही।

    सूत्रों के अनुसार, टैक्स चोरी के लाखों-करोड़ों रुपये के बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। जिसमें फर्जी दस्तावेज, अनियमित निर्यात लेन-देन और मुखौटा कंपनियों का खेल शामिल हो सकता है। मीट व्यापारी के हरियाणा के मेवात, मुंबई और बुलंदशहर स्थित प्रतिष्ठान पर भी कार्रवाई की जा रही है। सभी स्थानों पर कार्रवाई में करीब 250 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं।

    रातभर की पूछताछ, खंगाले दस्तावेज

    सोमवार सुबह करीब सात बजे दिल्ली से रवाना हुई आयकर विभाग की 50 से अधिक सदस्यीय टीम ने हापुड़ में पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अचानक छापा मारा। टीम ने सबसे पहले बुलंदशहर रोड स्थित ईदगाह रोड पर मीट कारोबारी हाजी यासीन के पुराने घर और ऑफिस पर पहुंचकर दस्तावेजों की तलाशी ली। हाजी यासीन मीट निर्यात का बड़ा नाम हैं। उसकी गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री पर भी समानांतर जांच पहुंची है।

    इसके अलावा आवास विकास कॉलोनी में दाना कारोबारी असलम कुरैशी के आवास पर कार्रवाई भी मीट कारोबारी से जुड़े होने के कारण की जा रही है। श्रीनगर मोहल्ले में हापुड़ टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव और प्रमुख कर अधिवक्ता नितिन गर्ग भी हाजी यासीन के कानूनी सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं।

    इसके साथ ही नितिन गर्ग के भाई गौरव गर्ग के आवास पर भी टीम ने दबिश दी थी। रातभर टीम ने कई लोगों से पूछताछ की दस्तावेज खंगाले। दस्तावेज जब्त भी किए गए हैं। जिनमें संदिग्ध लेन-देन के प्रमाण मिलने की बात कही जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह केवल शुरुआत है। फर्जी बिलिंग और टैक्स छूट के रैकेट का पर्दाफाश होगा।

    कुछ भी बताने से इनकार कर रहे कर्मचारी

    दूसरे दिन भी टीम ने सभी स्थानों पर अपना कब्जा जमाए रखा। किसी को भी अंदर या बाहर नहीं जाने दिया। पुलिसकर्मियों की तैनाती भी पुख्ता दिखी। टीम ने मीडियाकर्मियों से भी दूरी बनाई। बार-बार पूछने पर कर्मचारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।