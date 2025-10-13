गाजियाबाद: मीट कारोबारी के घर आयकर विभाग का छापा, भारी मात्रा में नकदी बरामद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आयकर विभाग की टीम ने सोमवार सुबह एनएच-9 के पास पांडव नगर स्थित स्कार्डी ग्रीन सोसाइटी में एक मीट कारोबारी के फ्लैट पर छापा मारा। सुबह करीब छह बजे से ही पुलिस के साथ 10 से अधिक अधिकारी फ्लैट के अंदर तलाशी ले रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, मीट कारोबारी अपने परिवार के साथ सोसाइटी के टावर 1-डी में रहता है। उसके बैंक खाते में भारी मात्रा में लेन-देन होने के कारण वह आयकर विभाग की नजर में आया। मेरठ से आयकर विभाग की टीम सोमवार सुबह चार वाहनों में स्कार्डी ग्रीन सोसाइटी पहुंची। गेट 2 के पास स्थित टावर 1-डी की 12वीं मंजिल पर मीट कारोबारी के घर पर छापेमारी की गई।

कारोबारी का परिवार दंग रह गया। टीम ने गेट पर पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया और फ्लैट में प्रवेश पर रोक लगा दी। सोसाइटी के निवासियों को भी गेट 2 की बजाय गेट 1 से प्रवेश और निकास करने का निर्देश दिया गया है।