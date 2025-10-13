गाजियाबाद: मीट कारोबारी के घर आयकर विभाग का छापा, भारी मात्रा में नकदी बरामद
गाजियाबाद में आयकर विभाग ने एक मीट कारोबारी के फ्लैट पर छापा मारा। एनएच-9 के पास स्कार्डी ग्रीन सोसाइटी में हुई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नकदी और दस्तावेज जब्त किए गए। कारोबारी के बैंक खाते में भारी लेन-देन के कारण यह छापेमारी की गई। मेरठ से आई टीम ने पुलिस सुरक्षा के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आयकर विभाग की टीम ने सोमवार सुबह एनएच-9 के पास पांडव नगर स्थित स्कार्डी ग्रीन सोसाइटी में एक मीट कारोबारी के फ्लैट पर छापा मारा। सुबह करीब छह बजे से ही पुलिस के साथ 10 से अधिक अधिकारी फ्लैट के अंदर तलाशी ले रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, मीट कारोबारी अपने परिवार के साथ सोसाइटी के टावर 1-डी में रहता है। उसके बैंक खाते में भारी मात्रा में लेन-देन होने के कारण वह आयकर विभाग की नजर में आया। मेरठ से आयकर विभाग की टीम सोमवार सुबह चार वाहनों में स्कार्डी ग्रीन सोसाइटी पहुंची। गेट 2 के पास स्थित टावर 1-डी की 12वीं मंजिल पर मीट कारोबारी के घर पर छापेमारी की गई।
कारोबारी का परिवार दंग रह गया। टीम ने गेट पर पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया और फ्लैट में प्रवेश पर रोक लगा दी। सोसाइटी के निवासियों को भी गेट 2 की बजाय गेट 1 से प्रवेश और निकास करने का निर्देश दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, घर के अंदर से लाखों रुपये नकद बरामद हुए और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। छापे के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।
