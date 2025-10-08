हापुड़ में छात्रा बनी एक दिन की जिलाधिकारी, डीएम ने हाथ मिलाकर बढ़ाया हौसला; अधिकारियों की लेंगी मीटिंग

जागरण संवाददाता, हापुड़। मिशन शक्ति अभियान के तहत हापुड़ में बुधवार को आरएसके इंटर कॉलेज सिंभावली की छात्रा नैंसी सिंह को एक दिन की जिलाधिकारी बनाया गया।

इस दौरान डीएम अभिषेक पांडेय ने छात्रा से हाथ मिलाकर उसका हौसला बढ़ाया। जिलाधिकारी बनने के बाद वह जिले के एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कस्तला कासिमाबाद पहुंचीं। इसके बाद वह अधिकारियों की मीटिंग लेंगी।

एक दिन की कोतवाल बनीं छात्रा शुभी रानी, मिला अनुभव

इससे पहले, मंगलवार को पिलखुवा के वीआईपी इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा शुभि रानी ने एक दिन के लिए कोतवाली की कमान संभालकर एक अनूठा अनुभव प्राप्त किया। यह अवसर एक विशेष कैरियर एक्सपोजर कार्यक्रम के तहत प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पुलिस व्यवस्था की व्यावहारिक जानकारी देना था।