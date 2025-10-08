हापुड़ में छात्रा बनी एक दिन की जिलाधिकारी, डीएम ने हाथ मिलाकर बढ़ाया हौसला; अधिकारियों की लेंगी मीटिंग
हापुड़ में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आरएसके इंटर कॉलेज की छात्रा नैंसी सिंह को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। डीएम अभिषेक पांडेय ने छात्रा का स्वागत किया। नैंसी ने कस्तला कासिमाबाद के एक स्कूल का निरीक्षण किया और अब अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगी। इससे पहले पिलखुवा में छात्रा शुभी रानी एक दिन के लिए कोतवाल बनीं और पुलिस व्यवस्था का अनुभव प्राप्त किया।
जागरण संवाददाता, हापुड़। मिशन शक्ति अभियान के तहत हापुड़ में बुधवार को आरएसके इंटर कॉलेज सिंभावली की छात्रा नैंसी सिंह को एक दिन की जिलाधिकारी बनाया गया।
इस दौरान डीएम अभिषेक पांडेय ने छात्रा से हाथ मिलाकर उसका हौसला बढ़ाया। जिलाधिकारी बनने के बाद वह जिले के एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कस्तला कासिमाबाद पहुंचीं। इसके बाद वह अधिकारियों की मीटिंग लेंगी।
एक दिन की कोतवाल बनीं छात्रा शुभी रानी, मिला अनुभव
इससे पहले, मंगलवार को पिलखुवा के वीआईपी इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा शुभि रानी ने एक दिन के लिए कोतवाली की कमान संभालकर एक अनूठा अनुभव प्राप्त किया। यह अवसर एक विशेष कैरियर एक्सपोजर कार्यक्रम के तहत प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पुलिस व्यवस्था की व्यावहारिक जानकारी देना था।
छात्रा को एक दिन का कोतवाल बनने पर माला पहनाकर स्वागत करते एसएचओ पटनीश कुमार।
शुभि ने इस दौरान कोतवाली की दैनिक दिनचर्या, सार्वजनिक शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया और पुलिसकर्मियों के दायित्वों को करीब से समझा। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया।
इस अनुभव को बताते हुए शुभि ने कहा कि यह दिन मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहा। मुझे पुलिस की कार्यप्रणाली और सामाजिक जिम्मेदारी को समझने का मौका मिला। विद्यालय प्रशासन ने इस पहल को छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। यह कार्यक्रम युवाओं को कानून प्रवर्तन में करियर के प्रति प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है।
